Мятежники в Мали потребовали от президента покинуть страну

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мятежники в Мали потребовали, чтобы действующий президент Мятежники в Мали потребовали, чтобы действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта покинул страну во вторник до 14.00 по местному времени (17.00 мск), они готовы начать штурм его резиденции в Себеникоро, передает портал Bamada

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.

Источник в министерстве внутренней безопасности Мали заявил РИА Новости, что для боевого дежурства на фоне сообщений о мятеже призваны резервисты. Источник добавил, что им раздали оружие со складов.

Ранее портал Bamada сообщил, что группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, бывшим директором военной школы в Кати, установила контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали . По данным портала Maliweb, мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме. Местное издание Malijet написало, что неизвестные похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе. Также газета Journal du Mali сообщила о похищении спикера парламента республики Мусы Тимбине.