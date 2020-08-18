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Мятежники в Мали потребовали от президента покинуть страну
Мятежники в Мали потребовали, чтобы действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта покинул страну во вторник до 14.00 по местному времени (17.00 мск), они готовы... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:22
мятеж военных в мали
ибрагим бубакар кейта
мали
в мире
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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мятеж военных в мали, ибрагим бубакар кейта, мали, в мире

Мятежники в Мали потребовали от президента покинуть страну

16:22 18.08.2020
524
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мятежники в Мали потребовали, чтобы действующий президент Ибрагим Бубакар Кейта покинул страну во вторник до 14.00 по местному времени (17.00 мск), они готовы начать штурм его резиденции в Себеникоро, передает портал Bamada.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.
Источник в министерстве внутренней безопасности Мали заявил РИА Новости, что для боевого дежурства на фоне сообщений о мятеже призваны резервисты. Источник добавил, что им раздали оружие со складов.
Ранее портал Bamada сообщил, что группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, бывшим директором военной школы в Кати, установила контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали. По данным портала Maliweb, мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме. Местное издание Malijet написало, что неизвестные похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе. Также газета Journal du Mali сообщила о похищении спикера парламента республики Мусы Тимбине.
В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
Военнослужащий армии Мали
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Мятеж военных в МалиИбрагим Бубакар КейтаМалиВ мире
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