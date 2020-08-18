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Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль
Трое родственников Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу о его гибели в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подготовили гражданские иски к артисту на... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200818/1575938358.html
https://ria.ru/20200817/1575900214.html
Уже получили компенсацию и теперь стали принципиальными?
36
Это очень тонкий юридический расчет! Трое рубль просят,четвертый 6,5 миллиона! Так все бы четверо получили миллион! Честно из-за этой возни я уже на стороне Ефремова! Не поймите меня не правельно,я не говорю , что он молодец пьяным ездит,за это надо поддать так,чтобы у всех алкоголиков отбить охоту за руль даже слегка выпивши отбить желание за руль лезть ! Я сам на мотоцикле езжу и во много раз больше рискую отправиться на тот свет при встрече с алкашём за рулем!
20
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль

16:22 18.08.2020 (обновлено: 17:38 18.08.2020)
14912
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Трое родственников Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу о его гибели в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подготовили гражданские иски к артисту на общую сумму в один "символический" рубль.
"Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - заявил в ходе судебного заседания адвокат Александр Добровинский.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 14:40
Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
По его словам, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
Суд принял данный иск и определил, что Ефремов является по нему надлежащим гражданским ответчиком.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не упустил возможности в очередной раз поязвить в сторону процессуальных оппонентов. До этого он неоднократно отмечал, что потерпевшие якобы интересуются лишь деньгами, а к смерти Захарова равнодушны.

"Очередной раз они подтвердили, что им не причинен моральный вред, на рубль они его оценили", - заявил Пашаев.

До этого представители старшего сына Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред.
Добровинский представляет интересы вдовы, младшего сына и родного брата погибшего, два адвоката из Рязани в свою очередь защищают старшего сына Сергея Захарова. Таким образом, потерпевшими по делу признаны четыре человека. На этот же статус претендовала и гражданская жена скончавшегося после ДТП Ирина Стерхова, однако суд ей в этом отказал.
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
17 августа, 16:14
Адвокат рассказал о "жутких условиях" в квартире у Ефремова
49879324
Обсудить 14
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Уже получили компенсацию и теперь стали принципиальными?
18 августа, 17:03
Леонид 1955
5110029
Это очень тонкий юридический расчет! Трое рубль просят,четвертый 6,5 миллиона! Так все бы четверо получили миллион! Честно из-за этой возни я уже на стороне Ефремова! Не поймите меня не правельно,я не говорю , что он молодец пьяным ездит,за это надо поддать так,чтобы у всех алкоголиков отбить охоту за руль даже слегка выпивши отбить желание за руль лезть ! Я сам на мотоцикле езжу и во много раз больше рискую отправиться на тот свет при встрече с алкашём за рулем!
18 августа, 19:05
Станислав Соловьев
6000014
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