Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Трое родственников Трое родственников Сергея Захарова , признанные потерпевшими по делу о его гибели в ДТП с актером Михаилом Ефремовым , подготовили гражданские иски к артисту на общую сумму в один "символический" рубль.

"Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - заявил в ходе судебного заседания адвокат Александр Добровинский

По его словам, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Суд принял данный иск и определил, что Ефремов является по нему надлежащим гражданским ответчиком.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не упустил возможности в очередной раз поязвить в сторону процессуальных оппонентов. До этого он неоднократно отмечал, что потерпевшие якобы интересуются лишь деньгами, а к смерти Захарова равнодушны.

"Очередной раз они подтвердили, что им не причинен моральный вред, на рубль они его оценили", - заявил Пашаев.

До этого представители старшего сына Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред.