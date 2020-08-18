https://ria.ru/20200818/1575945291.html
В День города можно будет бесплатно по записи посетить 90 музеев Москвы
Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов во время празднования Дня города, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:51
2020-08-18T17:07
культура
новости культуры
выставки
музеи
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290408_43:0:914:490_1400x0_80_0_0_1985d057f9b82c66cf8cb942642865c5.jpg
https://ria.ru/20200803/1575126525.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290408_43:0:914:490_1400x0_80_0_0_1985d057f9b82c66cf8cb942642865c5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290408_152:0:805:490_1400x0_80_0_0_70dbbce7a6c9030db96f4a321e207061.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290408_233:0:723:490_1400x0_80_0_0_26c7702addc19b17945583d0ba4abf66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музеи, москва