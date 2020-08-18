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https://ria.ru/20200818/1575945291.html
В День города можно будет бесплатно по записи посетить 90 музеев Москвы
Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов во время празднования Дня города, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:07
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, москва

В День города можно будет бесплатно по записи посетить 90 музеев Москвы

16:51 18.08.2020 (обновлено: 17:07 18.08.2020)
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© mos.ruБиологический музей имени Тимирязева в Москве
Биологический музей имени Тимирязева в Москве
© mos.ru
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов во время празднования Дня города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
День города в Москве в 2020 году пройдет 5-6 сентября, сквозной темой празднования станет "Музейная Москва".
"Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется 1 сентября", - говорится в сообщении.
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