Нацбанк Белоруссии назвал сообщения о возможной забастовке фейками

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Национальный банк Белоруссии заявил, что не комментирует фейки о возможной забастовке сотрудников, сообщает агентство Sputnik Беларусь.
"Откровенные фейки мы не комментируем", - заявили в пресс-службе Нацбанка на просьбу прокомментировать сообщения Telegram-каналов о планируемой забастовке в регуляторе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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