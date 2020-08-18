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Москвич дотронулся до борщевика и умер
Мужчина из Зеленограда скончался в больнице от ожогов, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:18
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573903906.html
Ожоги в таком возрасте тяжело перенести. Борщевик серьезная штучка. Пара капель сока внутрь и проблемы обеспечены.
32
молодые умирают от этого. Бывает не сразу, а осложнение. Ожоги катализатор. Умереть мог от инфекции или еще чего-то. Но катализатор- ожоги от борщевика. Надо с населением работать, что бы не трогали данное растение. Селфи не устраивали, не пытались просто так без защиты срезать.
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18
москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_0:135:3162:1914_1400x0_80_0_0_34b05882b0aab0496f48420ffa47593c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Москвич дотронулся до борщевика и умер

16:09 18.08.2020 (обновлено: 16:18 18.08.2020)
27729
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мужчина из Зеленограда скончался в больнице от ожогов, сообщил "Московский комсомолец".
По информации издания, он получил их после того, как прикоснулся к борщевику. После этого мужчина почти месяц провел в больнице, однако спасти его не удалось.
Борщевик
5 июля, 02:02РИА Наука
Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
Ему было 92 года.
Ранее Мосгордума приняла закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков. Нарушителей ждут штрафы: предупреждение или штраф от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 150 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.
4227702601738
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ожоги в таком возрасте тяжело перенести. Борщевик серьезная штучка. Пара капель сока внутрь и проблемы обеспечены.
18 августа, 16:16
ССергей
2404400
молодые умирают от этого. Бывает не сразу, а осложнение. Ожоги катализатор. Умереть мог от инфекции или еще чего-то. Но катализатор- ожоги от борщевика. Надо с населением работать, что бы не трогали данное растение. Селфи не устраивали, не пытались просто так без защиты срезать.
18 августа, 16:18
Deyn Donovan
1904000
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