https://ria.ru/20200818/1575944223.html
Москвич дотронулся до борщевика и умер
Мужчина из Зеленограда скончался в больнице от ожогов, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:09
2020-08-18T16:18
москва
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_0:135:3162:1914_1400x0_80_0_0_34b05882b0aab0496f48420ffa47593c.jpg
https://ria.ru/20200705/1573903906.html
Сергей
Ожоги в таком возрасте тяжело перенести. Борщевик серьезная штучка. Пара капель сока внутрь и проблемы обеспечены.
32
Deyn Donovan
молодые умирают от этого. Бывает не сразу, а осложнение. Ожоги катализатор. Умереть мог от инфекции или еще чего-то. Но катализатор- ожоги от борщевика. Надо с населением работать, что бы не трогали данное растение. Селфи не устраивали, не пытались просто так без защиты срезать.
23
18
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_0:135:3162:1914_1400x0_80_0_0_34b05882b0aab0496f48420ffa47593c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия