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Тверская область
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Адресная инвестпрограмма Верхневолжья в 2020 выросла до 8,9 млрд рублей
Финансирование адресной инвестиционной программы в Тверской области на 2020 год увеличилось в десять раз по сравнению с 2016 годом и составило 8,9 миллиарда... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:41
тверская область
игорь руденя
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
игорь руденя

Адресная инвестпрограмма Верхневолжья в 2020 выросла до 8,9 млрд рублей

16:06 18.08.2020 (обновлено: 18:41 18.08.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Финансирование адресной инвестиционной программы в Тверской области на 2020 год увеличилось в десять раз по сравнению с 2016 годом и составило 8,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2020 году по инвестпрограмме реконструируют 78 объектов. Это учреждения образования и здравоохранения, дороги, газопроводы, спортивные сооружения. Ход реализации программы за первую половину 2020 года рассмотрели на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор области Игорь Руденя.
"Несмотря на пандемию, благодаря поддержке президента России и правительства России, мы сохранили адресную инвестиционную программу на 2020 год в полном объёме", – отметил Руденя.
Глава области подчеркнул, что увеличение финансирования программы позволило реализовать десятки важных социальных, спортивных и культурных проектов в районах области. Если в 2016 году в программу было включено 16 объектов, в 2020 году – 78. Проекты реализуются в 30 муниципальных образованиях.
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Глава Старицкого района Сергей Журавлев отметил, что в инвестпрограмме с каждым годом принимают участие все больше районов. Для того чтобы охватить все муниципальные образования, нужно обучение глав территорий в части контроля и управления проектами.
Губернатор региона поддержал предложение и поручил подготовить комплексный план обучения руководителей муниципалитетов.
На данный момент по инвестпрограмме в эксплуатацию уже введены детский сад в микрорайоне "Южный", пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе, подъезд к монументу Советскому солдату в Ржевском районе, а также произведена закольцовка газовых сетей в поселке имени Крупской в Твери, что позволит подвести газ к промышленному парку Боровлево.
Продолжаются работы и на других объектах - это строительство 12 газопроводов в районах области, пяти детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле и в Калининском районе, многофункционального спортзала в поселке Сонково.
Среди ключевых объектов строительства – детская областная клиническая больница. Сейчас на объекте выполняются инженерно-геодезические работы, ведется монтаж ограждения стройплощадки. Подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям. В ближайшее время планируется приступить к земляным работам, возведению свайного фундамента.
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Тверская областьИгорь Руденя
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