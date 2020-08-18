Адресная инвестпрограмма Верхневолжья в 2020 выросла до 8,9 млрд рублей

ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Финансирование адресной инвестиционной программы в Тверской области на 2020 год увеличилось в десять раз по сравнению с 2016 годом и составило 8,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2020 году по инвестпрограмме реконструируют 78 объектов. Это учреждения образования и здравоохранения, дороги, газопроводы, спортивные сооружения. Ход реализации программы за первую половину 2020 года рассмотрели на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор области Игорь Руденя

"Несмотря на пандемию, благодаря поддержке президента России и правительства России, мы сохранили адресную инвестиционную программу на 2020 год в полном объёме", – отметил Руденя.

Глава области подчеркнул, что увеличение финансирования программы позволило реализовать десятки важных социальных, спортивных и культурных проектов в районах области. Если в 2016 году в программу было включено 16 объектов, в 2020 году – 78. Проекты реализуются в 30 муниципальных образованиях.

Глава Старицкого района Сергей Журавлев отметил, что в инвестпрограмме с каждым годом принимают участие все больше районов. Для того чтобы охватить все муниципальные образования, нужно обучение глав территорий в части контроля и управления проектами.

Губернатор региона поддержал предложение и поручил подготовить комплексный план обучения руководителей муниципалитетов.

На данный момент по инвестпрограмме в эксплуатацию уже введены детский сад в микрорайоне "Южный", пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе, подъезд к монументу Советскому солдату в Ржевском районе, а также произведена закольцовка газовых сетей в поселке имени Крупской в Твери, что позволит подвести газ к промышленному парку Боровлево.

Продолжаются работы и на других объектах - это строительство 12 газопроводов в районах области, пяти детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле и в Калининском районе, многофункционального спортзала в поселке Сонково.