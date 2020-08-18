Киану Ривз рассказал о съемках "Матрицы 4"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Канадский актер Киану Ривз рассказал изданию Associated Press (AP), как проходят съемки научно-фантастического боевика "Матрица 4".
"We're scrappy!" Keanu Reeves returned to playing Neo this summer on the Berlin set of "The Matrix 4." He says producers have "thoughtful, effective protocols in place" to keep cast and crew safe. Reeves spoke while promoting @BillandTed3. pic.twitter.com/RtTsLOsyGP— AP Entertainment (@APEntertainment) August 16, 2020
Он подтвердил, что работу над четвертой частью франшизы действительно восстановили, после того, как кинопроизводство было приостановлено весной из-за пандемии коронавируса. Сейчас съемки проходят в Берлине.
"Существуют действительно продуманные и эффективные инструкции, поэтому ритм кинопроизводства практически не нарушен и не прерван. Этот проект нравится всем. Все-таки люди из мира шоу-бизнеса как никто знают как выходить из непростых ситуаций. В этом плане они лучшие. Да, мы бываем суматошными, но при этом знаем, что делать. Мы изобретательны и умеем думать буквально на ходу, — прокомментировал Ривз.
Изначально фильм "Матрица 4" должен был выйти в мае 2021-го года. Однако из-за пандемии теперь премьера запланирована на апрель 2022-го года.
Кроме Ривза, в фильме снимутся: Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене", Джонатан Грофф и другие.