Киану Ривз рассказал о съемках "Матрицы 4"

"Существуют действительно продуманные и эффективные инструкции, поэтому ритм кинопроизводства практически не нарушен и не прерван. Этот проект нравится всем. Все-таки люди из мира шоу-бизнеса как никто знают как выходить из непростых ситуаций. В этом плане они лучшие. Да, мы бываем суматошными, но при этом знаем, что делать. Мы изобретательны и умеем думать буквально на ходу, — прокомментировал Ривз.