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Киану Ривз рассказал о съемках "Матрицы 4"
Канадский актер Киану Ривз рассказал изданию Associated Press (AP), как проходят съемки научно-фантастического боевика "Матрица 4". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T21:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, берлин (город)

Киану Ривз рассказал о съемках "Матрицы 4"

18:29 18.08.2020 (обновлено: 21:27 18.08.2020)
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© Warner Bros. Pictures Co. (1999)Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Канадский актер Киану Ривз рассказал изданию Associated Press (AP), как проходят съемки научно-фантастического боевика "Матрица 4".
Он подтвердил, что работу над четвертой частью франшизы действительно восстановили, после того, как кинопроизводство было приостановлено весной из-за пандемии коронавируса. Сейчас съемки проходят в Берлине.
"Существуют действительно продуманные и эффективные инструкции, поэтому ритм кинопроизводства практически не нарушен и не прерван. Этот проект нравится всем. Все-таки люди из мира шоу-бизнеса как никто знают как выходить из непростых ситуаций. В этом плане они лучшие. Да, мы бываем суматошными, но при этом знаем, что делать. Мы изобретательны и умеем думать буквально на ходу, — прокомментировал Ривз.
Изначально фильм "Матрица 4" должен был выйти в мае 2021-го года. Однако из-за пандемии теперь премьера запланирована на апрель 2022-го года.
Кроме Ривза, в фильме снимутся: Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене", Джонатан Грофф и другие.
Кадр из фильма Матрица
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКиану РивзБерлин (город)
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