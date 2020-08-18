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Липецкая область
https://ria.ru/20200818/1575943875.html
Липецкая практика для бизнеса признана лучшей в России
Работа центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области признана федеральной Корпорацией МСП лучшей региональной практикой поддержки малого бизнеса в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:05
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
игорь артамонов, экономика

Липецкая практика для бизнеса признана лучшей в России

16:05 18.08.2020
638
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфисное здание
Офисное здание
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛИПЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Работа центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области признана федеральной Корпорацией МСП лучшей региональной практикой поддержки малого бизнеса в рамках программы "Выращивание" среди 42 регионов России, сообщил РИА Новости глава области Игорь Артамонов.
Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области".
Артамонов напомнил, что программа "Выращивание" включает оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и другой поддержки субъектам МСП для стимулирования их развития в качестве поставщиков крупных компаний. Участие в программе позволит субъектам МСП расширить и модернизировать производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам, найти новые источники сбыта.
"Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса, который сегодня из-за пандемии несет значительные убытки", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
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