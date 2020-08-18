https://ria.ru/20200818/1575943875.html
Липецкая практика для бизнеса признана лучшей в России
Работа центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области признана федеральной Корпорацией МСП лучшей региональной практикой поддержки малого бизнеса в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:05
2020-08-18T16:05
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь артамонов, экономика
ЛИПЕЦК, 18 авг — РИА Новости.
Работа центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области
признана федеральной Корпорацией МСП лучшей региональной практикой поддержки малого бизнеса в рамках программы "Выращивание" среди 42 регионов России, сообщил РИА Новости глава области Игорь Артамонов
.
Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области".
Артамонов напомнил, что программа "Выращивание" включает оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и другой поддержки субъектам МСП для стимулирования их развития в качестве поставщиков крупных компаний. Участие в программе позволит субъектам МСП расширить и модернизировать производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам, найти новые источники сбыта.
"Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса, который сегодня из-за пандемии несет значительные убытки", – сказал Артамонов.