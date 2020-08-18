Липецкая практика для бизнеса признана лучшей в России

Артамонов напомнил, что программа "Выращивание" включает оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и другой поддержки субъектам МСП для стимулирования их развития в качестве поставщиков крупных компаний. Участие в программе позволит субъектам МСП расширить и модернизировать производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам, найти новые источники сбыта.