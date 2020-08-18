https://ria.ru/20200818/1575943853.html
Посол России не планирует встречаться с белорусской оппозицией
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не планирует встреч с белорусской оппозицией. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:05
2020-08-18T16:25
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575942127.html
Pawel Zverev
а вот это зря. В цивилизованном мире принято встречаться и с властью и с оппозицией. Этим демонстрируется важность отношений с этим государством, с этим народом независимо от того, кто сейчас у власти.
56
Зе Че так
Это норм для тех, кто хочет снести власть и поставить своего. Когда во Франции, США были протесты кто из послов встретился? И да, подобное могут сразу же назвать, вмешательство. п.с. смешно, что приписали "цивилизованный мир". )
40
9
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире