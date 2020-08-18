"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах

"Александр Пэйн. Вы усадили меня и включили легкую эротику, которую вы сняли для (телеканала) Showtime под другим именем. Я до сих пор помню вашу квартиру в Сильвер-Лейк... После этого вы оставили меня на перекрестке. Мне было 15... Я просто хочу признания и извинений. Я не хочу ничего разрушать", - написала Макгоуэн.