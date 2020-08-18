"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу "Зачарованные", обвинила известного режиссера Александра Пэйна в сексуальных домогательствах, с которыми ей, предположительно, пришлось столкнуться в 15 лет, сообщает издание Variety.
В понедельник актриса описала в Twitter ситуацию, произошедшую между ней и Пэйном.
14 июля, 22:07Сказано в эфире"Давай займемся сексом". Как отличить домогательства от симпатии?В Твиттере несколько человек рассказали о харассменте со стороны сотрудников российских медиа. Речь идет о шеф-редакторе "МБХ Медиа" Сергее Простакове и фоторедакторе издания Андрее Золотове. Также среди обвиняемых в домогательствах оказался ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков и менеджеры Сбербанка.
"Александр Пэйн. Вы усадили меня и включили легкую эротику, которую вы сняли для (телеканала) Showtime под другим именем. Я до сих пор помню вашу квартиру в Сильвер-Лейк... После этого вы оставили меня на перекрестке. Мне было 15... Я просто хочу признания и извинений. Я не хочу ничего разрушать", - написала Макгоуэн.
Позднее актриса прокомментировала данные обвинения в беседе с Variety.
"Мне очень тяжело вспоминать себя в 15 лет. Я проходила у него прослушивание. Потом он отвел меня к себе домой... Только с появлением историй о Харви Вайнштейне я переосмыслила всю эту (ситуацию) с Пэйном. Долгое время я смотрела на это как на сексуальный опыт, не понимая, чем это являлось на самом деле", - приводит издание слова актрисы.
Роуз Макгоуэн была одной из первых актрис, обвинившей в домогательствах американского кинопродюссера Харви Вайнштейна в октябре 2017 года. В октябре 2019 года актриса подала судебный иск против Вайнштейна, обвинив его в попытках дискредитировать ее и помешать обнародованию ее обвинений в домогательствах.
Александр Пэйн - американский режиссер, двухкратный лауреат премии "Оскар". В числе наиболее известных работ режиссера фильмы "Выскочка" и "На обочине".
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