На Вологодчине обеспечат бесплатным питанием младших школьников

ВОЛОГДА, 18 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области готовы с 1 сентября обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы, заявил на оперативном совещании в правительстве губернатор региона Олег Кувшинников.
"На сегодняшний день мы, как и 56 других регионов страны, полностью готовы начать кормить всех учеников начальных классов. Расходы региона на реализацию поручения президента будут софинансироваться из федерального бюджета. Правительство региона и министерство просвещения РФ подписали соглашение о предоставлении субсидии. Правительство РФ предоставило нам более 212 миллионов рублей. Еще 63 миллиона мы выделим из областного и местных бюджетов", - сказал губернатор.
В новом учебном году в Вологодской области будут работать 450 школьных пищеблоков и буфетов в 341 школе. Бесплатным питанием будут обеспечены более 60 тысяч школьников с первого по четвертый класс. Учебный год начнется в обычном режиме 1 сентября.