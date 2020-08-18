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На Вологодчине обеспечат бесплатным питанием младших школьников
Власти Вологодской области готовы с 1 сентября обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы, заявил на оперативном совещании в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:54
вологодская область
общество
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60
общество

На Вологодчине обеспечат бесплатным питанием младших школьников

15:54 18.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛОГДА, 18 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области готовы с 1 сентября обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы, заявил на оперативном совещании в правительстве губернатор региона Олег Кувшинников.
"На сегодняшний день мы, как и 56 других регионов страны, полностью готовы начать кормить всех учеников начальных классов. Расходы региона на реализацию поручения президента будут софинансироваться из федерального бюджета. Правительство региона и министерство просвещения РФ подписали соглашение о предоставлении субсидии. Правительство РФ предоставило нам более 212 миллионов рублей. Еще 63 миллиона мы выделим из областного и местных бюджетов", - сказал губернатор.
В новом учебном году в Вологодской области будут работать 450 школьных пищеблоков и буфетов в 341 школе. Бесплатным питанием будут обеспечены более 60 тысяч школьников с первого по четвертый класс. Учебный год начнется в обычном режиме 1 сентября.
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Вологодская областьОбщество
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