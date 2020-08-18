На Вологодчине обеспечат бесплатным питанием младших школьников

"На сегодняшний день мы, как и 56 других регионов страны, полностью готовы начать кормить всех учеников начальных классов. Расходы региона на реализацию поручения президента будут софинансироваться из федерального бюджета. Правительство региона и министерство просвещения РФ подписали соглашение о предоставлении субсидии. Правительство РФ предоставило нам более 212 миллионов рублей. Еще 63 миллиона мы выделим из областного и местных бюджетов", - сказал губернатор.