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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575942847.html
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса
Свыше 35 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в США за прошедшие сутки, скончались 445 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса

15:51 18.08.2020
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© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше 35 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в США за прошедшие сутки, скончались 445 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние 24 часа выявлены 35 112 заболевших. Сутками ранее сообщалось о 42 048 случаях и 571 летальном исходе.
По последним данным университета, общее число случаев инфицирования коронавирусом в США составляет 5 444 115, скончались в общей сложности 170 559 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСШАВ мире
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