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В Тегеране прокомментировали предложение Путина о саммите по Ирану
Тегеран готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по иранской проблематике, окончательное решение объявит... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:44
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
владимир путин
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, владимир путин, тегеран (город), иран, сша, в мире

В Тегеране прокомментировали предложение Путина о саммите по Ирану

15:43 18.08.2020 (обновлено: 15:44 18.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Тегерана. Иран
На одной из улиц Тегерана. Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Тегеран готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по иранской проблематике, окончательное решение объявит позже, заявил РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Как только все стороны получат официальные запросы о проведении саммита, мы с полной серьезностью подойдем к рассмотрению (инициативы) и впоследствии объявим о своем решении", - сообщил агентству чиновник.
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Также чиновник заявил, что онлайн-саммит по иранской проблематике вряд ли окажется эффективным.

"Мы понимаем добрые намерения господина Путина снизить напряженность, однако, так или иначе, сомневаемся, что подобного рода встреча будет эффективной в отсутствие искренности со стороны американского правительства", - сказал РИА Новости чиновник.

"Вероятно, президент США не осмелится принять участие в саммите, поскольку убежден, что снова окажется в изоляции", - добавил он.
Путин ранее заявил, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, и предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНВладимир ПутинТегеран (город)ИранСШАВ мире
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