В Тегеране прокомментировали предложение Путина о саммите по Ирану

ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Тегеран готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по иранской проблематике, окончательное решение объявит позже, заявил РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Как только все стороны получат официальные запросы о проведении саммита, мы с полной серьезностью подойдем к рассмотрению (инициативы) и впоследствии объявим о своем решении", - сообщил агентству чиновник.
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Также чиновник заявил, что онлайн-саммит по иранской проблематике вряд ли окажется эффективным.
"Мы понимаем добрые намерения господина Путина снизить напряженность, однако, так или иначе, сомневаемся, что подобного рода встреча будет эффективной в отсутствие искренности со стороны американского правительства", - сказал РИА Новости чиновник.
"Вероятно, президент США не осмелится принять участие в саммите, поскольку убежден, что снова окажется в изоляции", - добавил он.
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