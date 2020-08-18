Главы МИД России и Германии обсудили события в Белоруссии и вопрос Ирана

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обсудил ситуацию в Белоруссии, заявил о недопустимости внешнего вмешательства в ее дела, сообщили в российском дипведомстве.
"Министры обсудили последние события в Белоруссии в контексте состоявшихся там президентских выборов. Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране", - говорится в комментарии МИД РФ по итогам беседы.
Уточняется, что разговор состоялся во вторник по инициативе германской стороны.
Глава МИД РФ также обратил внимание на инициативу российского президента Владимира Путина по саммиту Совбеза ООН по Ирану, сообщает МИД РФ.
"Основное внимание было уделено инициативе президента Российской Федерации Путина о проведении встречи лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подтвердили приверженность резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Как было указано, заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока.
Президент РФ Владимир Путин заявил в минувшую пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, и предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации. Президент США Дональд Трамп на вопрос, поддержит ли он инициативу РФ, ответил: "Наверное, нет". По его словам, Вашингтон подождет окончания выборов, которые в США пройдут в ноябре.
16 августа, 17:01Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита по Ирану