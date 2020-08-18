Главы МИД России и Германии обсудили события в Белоруссии и вопрос Ирана

Отмечается, что стороны подтвердили приверженность резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Как было указано, заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока.