Лидеры оппозиции опровергли заявление Лукашенко о пересчете голосов

Во вторник и другие баллотировавшиеся на высший государственный пост в Белоруссии опровергли заявление Лукашенко.

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии

Канопацкая также обратила внимание, что несколько дней назад ЦИК Белоруссии на заседании отказал в удовлетворении ее жалобы о признании выборов недействительными, и напомнила о своем намерении обжаловать это решение в Верховном суде.