Лидеры оппозиции опровергли заявление Лукашенко о пересчете голосов

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Кандидаты в президенты на прошедших в Белоруссии выборах и их представители заявили РИА Новости, что власти республики не обращались к ним с предложением о пересчете голосов.
Ранее действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах, но ей это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. Позднее представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении Лукашенко о пересчете голосов. Она утверждает, что оппозиции никто ничего не предлагал.
Во вторник и другие баллотировавшиеся на высший государственный пост в Белоруссии опровергли заявление Лукашенко.
"Нет", - заявила РИА Новости кандидат Анна Канопацкая, отвечая на вопрос, выходили ли представители белорусских властей к ней с предложением о пересчете голосов. Ни о каком пересчете голосов, по словам Канопацкой, речи не идет. "Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – это новые выборы", - заявила она.
Канопацкая также обратила внимание, что несколько дней назад ЦИК Белоруссии на заседании отказал в удовлетворении ее жалобы о признании выборов недействительными, и напомнила о своем намерении обжаловать это решение в Верховном суде.
Экс-кандидат Сергей Черечень заявил, что "это вообще не в его (Лукашенко – ред.) стиле". "Могу точно сказать, что к нам никто не обращался (с предложением о пересчете голосов - ред.)", - сказал он РИА Новости. По словам политика, он и его сторонники обращались "во многие государственные институты для начала диалога, но, к сожалению, его пока нет". В частности, сообщил Черечень, соответствующее письмо было направлено в Администрацию президента с предложением "начать процесс нормального демократического общения". При этом, считает он, со стороны властей республики идет "полная блокировка по любому общению" с представителями оппозиции.
Андрей Дмитриев заявил, что требование о пересчете голосов исходило от оппозиции и Лукашенко не обращался с подобными предложениями. "Реальность такова: когда мы подавали жалобу в ЦИК (о признании выборов недействительными - ред.), которую рассматривали в прошлую пятницу, мы как раз таки предлагали пересчёт голосов. И ЦИК отказал в этом, признав итоги выборов, где у Лукашенко якобы 80%", - сказал Дмитриев РИА Новости. Он считает, что на сегодняшний пересчёт - "это уже фальсификация".
17 августа, 08:00Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
В свою очередь доверенное лицо Дмитриева Татьяна Короткевич также опровергла заявление Лукашенко. "Это ложь", - сказала она РИА Новости. По ее словам, "поступили всякие свидетельства от наблюдателей, в том числе от других организаций, что в некоторых участках даже не доставали бюллетени из урн, уже были готовы пакеты необходимых бюллетеней".
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>