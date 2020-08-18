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Источник: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Двое боевиков, которые обстреляли силовиков в Сунженском районе Ингушетии, ликвидированы, сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:44
сунженский район
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575199779.html
Отлично.
19
2
сунженский район
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155979/64/1559796436_0:335:2660:1831_1400x0_80_0_0_7d807e070cf577040ed15ecbc3df8de2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сунженский район, республика ингушетия, происшествия

Источник: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков

15:38 18.08.2020 (обновлено: 15:44 18.08.2020)
586
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Двое боевиков, которые обстреляли силовиков в Сунженском районе Ингушетии, ликвидированы, сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ходе спецоперации в лесном массиве неподалеку от селения Галашки в Сунженском районе республики, по предварительным данным, ликвидированы двое участников незаконного вооруженного формирования", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерь среди правоохранителей органов нет.
Ранее сообщалось, что в понедельник в лесу у селения Галашки неизвестные обстреляли сотрудников правоохранительных органов, проводивших оперативные мероприятия.
Спецоперация по разгромлению ячейки исламистов в Волгоградской области. Видео ФСБ РФ
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2500000
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Сунженский районРеспублика ИнгушетияПроисшествия
Популярные комментарии
Отлично.
18 августа, 15:39
Егор Панкратов
600000
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