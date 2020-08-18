https://ria.ru/20200818/1575942105.html
Источник: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Двое боевиков, которые обстреляли силовиков в Сунженском районе Ингушетии, ликвидированы, сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:38
2020-08-18T15:44
сунженский район
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575199779.html
2
сунженский район
республика ингушетия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сунженский район, республика ингушетия, происшествия