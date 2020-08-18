Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.
"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - написал Шарль Мишель в сети микроблогов Twitter.
Ранее Мишель сообщил, что созвал заседание Евросовета по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС пройдет в режиме видеоконференции. Она начнется в 12.00 по местному времени (13.00 мск).
В минувшую пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду.
Вчера, 08:00Рузвельтовским курсом
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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