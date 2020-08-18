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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575941827.html
Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:53
протесты в белоруссии
евросовет
министерство здравоохранения белоруссии
шарль мишель
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575885102.html
США и Евросоюз проводят огромную русофобскую пропаганду среди населения Белоруссии. А что РФ делает для поддержки своих интересов? Потом будем причитать, как же так получилось, что братская страна под НАТО легла.
74
А во Франции, или Америке постоянно применяют спецсредства по разгону желтых жилетов........
33
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1400x0_80_0_0_c69b24ef8a89a61d299cc0298517f5b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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евросовет, министерство здравоохранения белоруссии, шарль мишель, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

15:35 18.08.2020 (обновлено: 16:53 18.08.2020)
12722
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.
"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - написал Шарль Мишель в сети микроблогов Twitter.
Ранее Мишель сообщил, что созвал заседание Евросовета по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС пройдет в режиме видеоконференции. Она начнется в 12.00 по местному времени (13.00 мск).
В минувшую пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00
Рузвельтовским курсом
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииЕвросоветМинистерство здравоохранения БелоруссииШарль МишельАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
США и Евросоюз проводят огромную русофобскую пропаганду среди населения Белоруссии. А что РФ делает для поддержки своих интересов? Потом будем причитать, как же так получилось, что братская страна под НАТО легла.
18 августа, 16:05
Вася Васильев
53000318
А во Франции, или Америке постоянно применяют спецсредства по разгону желтых жилетов........
18 августа, 16:06
Паша Банников
2920002
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