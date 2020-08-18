Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

Ранее Мишель сообщил, что созвал заседание Евросовета по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС пройдет в режиме видеоконференции. Она начнется в 12.00 по местному времени (13.00 мск).

В минувшую пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду.