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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575941721.html
Белорусские профсоюзы предложили создать национальный стачечный комитет
Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) заявил, что рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завода "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ" создают... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:33
протесты в белоруссии
белорусская калийная компания
мозырский нпз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Конечно хватит кормить промышленность Беларуссии. Пора производства нужных нам машин открывать в России. Сябры еще в СССР.
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белоруссия
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575896485_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_671655ac00424893c48b9586d8a93d96.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская калийная компания, мозырский нпз, белоруссия, в мире

Белорусские профсоюзы предложили создать национальный стачечный комитет

15:33 18.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция работников заводов в Минске
Акция работников заводов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) заявил, что рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завода "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ" создают стачечные комитеты.
"Создали стачкомы на всех рудоуправлениях шахтёры ОАО "Беларуськалий"... В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в заявлении БКДП на его сайте во вторник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Конгресс предлагает также создать Национальный стачечный комитет, от имени которого вступить в диалог с властью.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииБелорусская калийная компанияМозырский НПЗБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Конечно хватит кормить промышленность Беларуссии. Пора производства нужных нам машин открывать в России. Сябры еще в СССР.
18 августа, 15:41
Ю.Юрий .
1100002
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