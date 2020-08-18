Камчатка готовит проект развития индивидуального строительства жилья

"Министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на Камчатку тоже поддержал меня и по своей линии дал поручение часть жилья для военнослужащих, для командного состава, делать именно в исполнении ИЖС. Для нас это очень хорошее подспорье, потому что мы сможем увеличить масштаб индивидуального строительства и, тем самым, удешевить стоимость домокомплектов для гражданского населения. Нам нужно выработать стандартизированные решение по поставке домокомплектов, возможно, с привлечением комбинатов Минобороны. Нужно доработать и упаковать программу развития ИЖС как отдельный проект, в увязке со всеми механизмами поддержки, которые есть на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба слова главы региона Владимира Солодова.

"При массовом строительстве такой дом будет дешевле, чем квартира в новострое, потому что к нему предъявляется гораздо меньше требований по сейсмической устойчивости. Чтобы активизировать на Камчатке ИЖС, нужно решить вопрос с инфраструктурой, и такие механизмы на федеральном уровне есть. В этом году нам по линии Минвостокразвития выделили необходимые средства для строительства инфраструктуры к 416 участкам в Елизовском районе. Будем это направление и дальше развивать во взаимодействии с федеральными органами власти, а жителям помогать приобретать домокомплекты, удешевлять доставку и содействовать при строительстве и получении финансирования, в том числе и по линии дальневосточной ипотеки", — добавил Солодов.