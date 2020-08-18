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Житель Югры распространял в соцсетях порно со своим участием
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе рассмотрит уголовное дело местного жителя, который самоутверждался среди знакомых, распространяя через соцсети... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:17
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
сургут
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

Житель Югры распространял в соцсетях порно со своим участием

15:10 18.08.2020 (обновлено: 15:17 18.08.2020)
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© Fotolia / Leo LintangМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
© Fotolia / Leo Lintang
Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг - РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе рассмотрит уголовное дело местного жителя, который самоутверждался среди знакомых, распространяя через соцсети видеозаписи собственных интимных похождений, в том числе с несовершеннолетними, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствие выяснило, что в декабре 2018 года 27-летний житель Сургута, находясь в квартире вместе с несовершеннолетней, под видом питьевой воды угостил ее "неустановленным химическим веществом", после чего она впала в состояние глубокого медикаментозного сна. Убедившись, что девушка не сможет оказать какое-либо сопротивление, молодой человек изнасиловал ее.
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На этом он не остановился и сделал несколько фотоснимков обнаженной потерпевшей, которые затем распространял в соцсетях среди знакомых и других пользователей, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, летом 2019 года молодой человек, встречаясь с совершеннолетними девушками в квартирах и своем автомобиле, втайне от них записывал видео порнографического содержания с их участием, которые затем также размещал в соцсетях среди своих знакомых. Как заявили в следственном управлении, делал он это для "демонстрации своих достижений" в отношениях с противоположным полом, тем самым подкрепляя "самоуверенность и статус доминантного мужчины".
Следователи возбудили в отношении сургутянина уголовное дело по четырем статьям УК РФ, связанным, в частности, с изнасилованием, изготовлением порнографических материалов и нарушением неприкосновенности частной жизни. Обвиняемый был заключен под стражу.
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"Несмотря на непризнание вины, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем... уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в следственном ведомстве.
Согласно информации местного телеканала "СургутИнформТВ", молодой человек в указанный период работал водителем в правоохранительных органах, откуда его уже уволили.
411213911
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
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