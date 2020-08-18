Житель Югры распространял в соцсетях порно со своим участием

На этом он не остановился и сделал несколько фотоснимков обнаженной потерпевшей, которые затем распространял в соцсетях среди знакомых и других пользователей, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, летом 2019 года молодой человек, встречаясь с совершеннолетними девушками в квартирах и своем автомобиле, втайне от них записывал видео порнографического содержания с их участием, которые затем также размещал в соцсетях среди своих знакомых. Как заявили в следственном управлении, делал он это для "демонстрации своих достижений" в отношениях с противоположным полом, тем самым подкрепляя "самоуверенность и статус доминантного мужчины".