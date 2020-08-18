Житель Югры распространял в соцсетях порно со своим участием

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг - РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе рассмотрит уголовное дело местного жителя, который самоутверждался среди знакомых, распространяя через соцсети видеозаписи собственных интимных похождений, в том числе с несовершеннолетними, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствие выяснило, что в декабре 2018 года 27-летний житель Сургута, находясь в квартире вместе с несовершеннолетней, под видом питьевой воды угостил ее "неустановленным химическим веществом", после чего она впала в состояние глубокого медикаментозного сна. Убедившись, что девушка не сможет оказать какое-либо сопротивление, молодой человек изнасиловал ее.
На этом он не остановился и сделал несколько фотоснимков обнаженной потерпевшей, которые затем распространял в соцсетях среди знакомых и других пользователей, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, летом 2019 года молодой человек, встречаясь с совершеннолетними девушками в квартирах и своем автомобиле, втайне от них записывал видео порнографического содержания с их участием, которые затем также размещал в соцсетях среди своих знакомых. Как заявили в следственном управлении, делал он это для "демонстрации своих достижений" в отношениях с противоположным полом, тем самым подкрепляя "самоуверенность и статус доминантного мужчины".
Следователи возбудили в отношении сургутянина уголовное дело по четырем статьям УК РФ, связанным, в частности, с изнасилованием, изготовлением порнографических материалов и нарушением неприкосновенности частной жизни. Обвиняемый был заключен под стражу.
15 апреля, 17:44В Москве школьникам включили порно во время урока химии
"Несмотря на непризнание вины, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем... уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в следственном ведомстве.
Согласно информации местного телеканала "СургутИнформТВ", молодой человек в указанный период работал водителем в правоохранительных органах, откуда его уже уволили.