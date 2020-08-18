https://ria.ru/20200818/1575940281.html
Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил
Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada, РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:08
2020-08-18T15:08
мятеж военных в мали
москва
мали
в мире
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4
москва
мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, москва, мали, в мире