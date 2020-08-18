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Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил
Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada, РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:08
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РИА Новости
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мятеж военных в мали, москва, мали, в мире

Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

15:08 18.08.2020
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© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada,
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.
По данным Bamada, малийский генштаб контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара - бывшим директором военной школы в Кати.
В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
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Источник: в Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров
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