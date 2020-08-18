Названа сумма доходов главы КБР за год

Согласно документу, доход Кокова в 2019 году составил больше 1,4 миллиона рублей, в 2018 году его заработок составлял более 3,8 миллиона рублей. В собственности главы Кабардино-Балкарии по-прежнему находятся квартира площадью 99,3 квадратных метра и автомобиль Toyota Camry. В пользовании Кокова имеется земельный участок площадью 607 квадратных метров, жилой дом на 408,6 квадратных метра и квартира на 152 "квадрата".