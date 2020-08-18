https://ria.ru/20200818/1575939953.html
Названа сумма доходов главы КБР за год
Доходы главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за 2019 год составили 1,4 миллиона рублей, что в 2,7 раза меньше, чем он заработал годом ранее, следует из... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:27
2020-08-18T15:27
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
политика
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), политика
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости.
Доходы главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова
за 2019 год составили 1,4 миллиона рублей, что в 2,7 раза меньше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах руководителя региона, опубликованной на его сайте.
Согласно документу, доход Кокова в 2019 году составил больше 1,4 миллиона рублей, в 2018 году его заработок составлял более 3,8 миллиона рублей. В собственности главы Кабардино-Балкарии по-прежнему находятся квартира площадью 99,3 квадратных метра и автомобиль Toyota Camry. В пользовании Кокова имеется земельный участок площадью 607 квадратных метров, жилой дом на 408,6 квадратных метра и квартира на 152 "квадрата".
Супруга Кокова в 2019 году заработала чуть больше 171 тысячи рублей, у нее в собственности значатся земельный участок и жилой дом площадью 607 и 408,6 квадратных метра соответственно.