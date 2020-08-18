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Названа сумма доходов главы КБР за год
Доходы главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за 2019 год составили 1,4 миллиона рублей, что в 2,7 раза меньше, чем он заработал годом ранее, следует из... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:27
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), политика

Названа сумма доходов главы КБР за год

15:27 18.08.2020
5432
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкКазбек Коков
Казбек Коков
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Казбек Коков. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Доходы главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова за 2019 год составили 1,4 миллиона рублей, что в 2,7 раза меньше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах руководителя региона, опубликованной на его сайте.
Согласно документу, доход Кокова в 2019 году составил больше 1,4 миллиона рублей, в 2018 году его заработок составлял более 3,8 миллиона рублей. В собственности главы Кабардино-Балкарии по-прежнему находятся квартира площадью 99,3 квадратных метра и автомобиль Toyota Camry. В пользовании Кокова имеется земельный участок площадью 607 квадратных метров, жилой дом на 408,6 квадратных метра и квартира на 152 "квадрата".
Супруга Кокова в 2019 году заработала чуть больше 171 тысячи рублей, у нее в собственности значатся земельный участок и жилой дом площадью 607 и 408,6 квадратных метра соответственно.
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Казбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Политика
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