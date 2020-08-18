Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной

"Администрация Обамы и Байдена (который занимал пост вице-президента в бывшей администрации - ред.) была самой коррумпированной в истории, включая тот факт, что их поймали за слежкой за моей кампанией, самый крупный политический скандал в истории нашей страны. Это называется измена, и даже больше. Спасибо за очень добрые слова, Мишель!" - написал Трамп в Twitter.