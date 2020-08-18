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Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной
Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны бывшей первой леди США Мишель Обамы, назвав администрацию ее мужа, экс-президента Барака Обамы, самой... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:57
дональд трамп
роберт мюллер
барак обама
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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дональд трамп, роберт мюллер, барак обама, сша, в мире

Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной

14:57 18.08.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны бывшей первой леди США Мишель Обамы, назвав администрацию ее мужа, экс-президента Барака Обамы, самой коррумпированной в истории.
Ранее Мишель Обама заявила, что считает Дональда Трампа плохим президентом для страны, потому что он приносит хаос и не справляется, а если будет переизбран на второй срок, то ситуация в США ухудшится. Она раскритиковала действия Трампа, которые привели к росту безработицы, упадку в экономике, проблемам в сфере здравоохранения, расизму, а на международной арене - не только к отказу от соглашений, которые заключал ее муж, но и потере традиционных союзников.

"Администрация Обамы и Байдена (который занимал пост вице-президента в бывшей администрации - ред.) была самой коррумпированной в истории, включая тот факт, что их поймали за слежкой за моей кампанией, самый крупный политический скандал в истории нашей страны. Это называется измена, и даже больше. Спасибо за очень добрые слова, Мишель!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBN News обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
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Трамп неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме. Оно носило кодовое название "Ураган перекрестного огня" (Crossfire hurricane). Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
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Дональд ТрампРоберт МюллерБарак ОбамаСШАВ мире
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