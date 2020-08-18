Власти Забайкалья намерены расширить программу "Дальневосточной ипотеки"

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Забайкалья будут настаивать на расширении программы "Дальневосточная ипотека" под 2% на вторичное жилье, потому что сейчас в регионе проблемы со строительством, рассказал РИА Новости губернатор Власти Забайкалья будут настаивать на расширении программы "Дальневосточная ипотека" под 2% на вторичное жилье, потому что сейчас в регионе проблемы со строительством, рассказал РИА Новости губернатор Александр Осипов

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном рынке в Магаданской области и на Чукотке , так как в этих регионах нет новостроек.

"Мы это, естественно, приветствуем. Здесь вопрос сейчас в размерах финансовых средств, которые нужны, чтобы на "вторичку" распространить эту меру поддержки - дальневосточную ипотеку. Сколько надо будет денег на субсидирование банкам разницы в процентной ставке. Мы, конечно, будем настаивать, чтобы мы были первоочередным регионом, потому что у нас со строительством первичного жилья сейчас серьезные проблемы", - сказал Осипов.

По словам губернатора, в регионе нет земельных площадок с подготовленной инфраструктурой.

"Подготовление инфраструктуры стоит дорого. Кто ее оплачивает - непонятно. Мы с Минстроем работаем. Ждем, что по линии Минстроя нам будет оказана помощь, но это через год-два-три начнет жилье появляться, а хотелось бы, что бы людям было доступно жилье сегодня. Будем ожидать, что пойдут нам на встречу и включат нас тоже", - отметил Осипов.