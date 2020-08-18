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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:55
youtube
google
совет по правам человека при президенте рф (спч)
в мире
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Надо заблокировать ютуб
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154787/82/1547878205_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9bd679302b57b8c6be909408ec899d09.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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youtube, google, совет по правам человека при президенте рф (спч), в мире

СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

14:55 18.08.2020
2411
© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© PA / Stefan Rousseau
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
Ранее YouTube заблокировал аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24".
Логотип видеохостинга YouTube
20 мая, 22:02Сказано в эфире
YouTube удалил каналы российских СМИ. Случайность или цензура?Аккаунты информационных агентств News Front, Anna News и ТРК "Крым-24" на YouTube оказались удалены без объяснения причин и предварительных уведомлений. На каналы российских СМИ были подписаны сотни тысяч человек, а совокупный просмотр роликов насчитывал миллионы зрителей.
"Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сегодня направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. Обращение СПЧ связано с тем, что в совет поступают жалобы владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общественность в блокировке каналов видит признаки цензуры и попытки повлиять на свободу слова и выражения мнений. Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
"Согласно правилам и практике работы YouTube, перед осуществлением блокировки канала или отдельно размещенного видео присылается соответствующее предупреждение с требованием устранить имеющиеся нарушения, при этом дается ссылка на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены. Однако в случаях с российскими ресурсами все процедуры блокировки проходили без предварительных предупреждений со стороны администраторов", - добавляется в сообщении.
Логотип YouTube
20 мая, 16:05Акценты
"Против шерсти" публикуешь – и сразу репрессии? News Front без YouTubeYouTube без объяснения причин заблокировал сотни видеороликов о конфликте в Донбассе, представленных агентством News Front. Видеохостинг удалил не только русскоязычный канал издания, но и каналы иностранных редакций. При этом ресурс не имел ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.
Подчеркивается, что администрация YouTube в своих ответах на запросы не пояснила представителям СМИ, что именно они нарушили и что стало причиной блокировки и удаления аккаунтов.
"Совет просит проинформировать постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов, в связи с какими именно нарушениями блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube", - добавляется в сообщении.
Глава СПЧ Валерий Фадеев в начале августа обратился в Google в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ, обращение было адресовано Дэвиду Снэддону, который в феврале этого года занял пост директора российского офиса Google. Российский офис компании от комментариев отказался, сославшись на то, что его работники не осуществляют администрирование сервиса YouTube и не имеют возможности предоставить запрашиваемую информацию. Также в ответе Дэвида Снэддона сообщается, что ООО "Гугл" не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории России.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 11:00
Татьяна Москалькова: международной базе по защите СМИ нужна перезагрузка
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YouTubeGoogleСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)В мире
Популярные комментарии
Надо заблокировать ютуб
18 августа, 14:59
Илья Jlord
710111
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