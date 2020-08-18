СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Ранее YouTube заблокировал аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24".
20 мая, 22:02Сказано в эфиреYouTube удалил каналы российских СМИ. Случайность или цензура?Аккаунты информационных агентств News Front, Anna News и ТРК "Крым-24" на YouTube оказались удалены без объяснения причин и предварительных уведомлений. На каналы российских СМИ были подписаны сотни тысяч человек, а совокупный просмотр роликов насчитывал миллионы зрителей.
"Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сегодня направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. Обращение СПЧ связано с тем, что в совет поступают жалобы владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общественность в блокировке каналов видит признаки цензуры и попытки повлиять на свободу слова и выражения мнений. Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
"Согласно правилам и практике работы YouTube, перед осуществлением блокировки канала или отдельно размещенного видео присылается соответствующее предупреждение с требованием устранить имеющиеся нарушения, при этом дается ссылка на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены. Однако в случаях с российскими ресурсами все процедуры блокировки проходили без предварительных предупреждений со стороны администраторов", - добавляется в сообщении.
20 мая, 16:05Акценты"Против шерсти" публикуешь – и сразу репрессии? News Front без YouTubeYouTube без объяснения причин заблокировал сотни видеороликов о конфликте в Донбассе, представленных агентством News Front. Видеохостинг удалил не только русскоязычный канал издания, но и каналы иностранных редакций. При этом ресурс не имел ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.
Подчеркивается, что администрация YouTube в своих ответах на запросы не пояснила представителям СМИ, что именно они нарушили и что стало причиной блокировки и удаления аккаунтов.
"Совет просит проинформировать постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов, в связи с какими именно нарушениями блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube", - добавляется в сообщении.
Глава СПЧ Валерий Фадеев в начале августа обратился в Google в связи с блокировками Youtube-каналов российских СМИ, обращение было адресовано Дэвиду Снэддону, который в феврале этого года занял пост директора российского офиса Google. Российский офис компании от комментариев отказался, сославшись на то, что его работники не осуществляют администрирование сервиса YouTube и не имеют возможности предоставить запрашиваемую информацию. Также в ответе Дэвида Снэддона сообщается, что ООО "Гугл" не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории России.