Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция

Участники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске

Давно подмечено, что крупные выигрыши в лотерею редко приносят счастье победителям. Большинство из них ждет быстрое разорение из-за неспособности грамотно распорядиться упавшими на голову огромными деньгами.

Похожее испытание прямо сейчас проходит белорусская оппозиция, которая неожиданно — в первую очередь для себя самой — оказалась на волне общественных протестов куда большей мощности и широты, нежели сама ожидала и планировала.

В результате политические силы, оппонирующие Александру Лукашенко , вынуждены экстренно пересматривать собственные программы, заявления и подходы, подчищая наиболее сомнительные, компрометирующие и неприемлемые для широких масс детали. Ведь одно дело, когда на пике эмоций множество людей выступает против кого-то и чего-то и вам повезло оказаться во главе этого процесса. Однако подобное состояние никогда не длится бесконечно и очень скоро внимание общества сосредоточится уже на вас с вопросом: а что, собственно, вы сами предлагаете взамен, куда и к каким целям намерены вести общество, какова ваша программа?

Очень показательная в этом смысле история развивается прямо сейчас вокруг документа под названием "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".

Как писали еще несколько недель назад белорусские интернет-СМИ, для его разработки в начале 2020 года объединились "аналитические центры, эксперты и демократические силы" республики. Их усилиями в начале лета была рождена феерическая во всех отношениях концепция, которую и взяла на вооружение объединенная оппозиция Белоруссии.

Светлана Тихановская в своей официальной программе ссылается на портал "Беларусь для жизни, реформы для людей", где опубликован "Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов". А там внизу каждой страницы честно написано, что "материалы сайта созданы на основе документов платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".

При этом сам сайт , на котором первоначально был размещен "Реанимационный пакет", уже некоторое время недоступен. Однако его содержание успешно сохранилось в кеше Google и оно прекрасно объясняет, с чего вдруг лидеры белорусской оппозиции застеснялись и закрыли доступ к порталу.

Вот, например, перечень проблем, на решение которых должна быть направлена "реанимационная" реформа в области национальной безопасности:

1) агрессивная внешняя политика Кремля;

2) отсутствие демократии, свободы слова, свободы собраний и других базовых свобод;

3) невысокий уровень национального сознания и доминирование русского языка;

4) проблемное состояние белорусской экономики;

5) членство Белоруссии в наднациональных образованиях, где доминирует Россия, — Союзное государство, ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ.

Ну что тут скажешь? Хорошо хоть экономические вызовы, стоящие перед республикой, вообще в список попали — социальные проблемы не удостоились такой чести.

Поставленные создателями документа задачи также впечатляют своей последовательностью: укрепление национальной идентичности, уменьшение влияния Кремля на Беларусь посредством информационных, экономических, интеграционных и гуманитарных факторов; выход из постсоветских интеграционных объединений с доминированием России; интеграция в западные политические, экономические и военные структуры (ЕС, НАТО).

Остальное содержание документа также выдержано в идеологии пещерной русофобии и может посоревноваться с аналогичными документами Евромайдана. Тут и запрет пророссийских организаций, и отключение российских телеканалов, и перевод образования на белорусский язык.

Есть, правда, серьезное различие: Белоруссия не Украина. Если большинство участников цветной революции 2014 года были готовы искренне подписаться под подобными установками, то в РБ все куда сложнее. Ну нет в Белоруссии по-настоящему массовых антироссийских настроений. И их нет у львиной части участников массовых протестов.

Оттого и сайт с "Реанимационным пакетом" ныне прикрыт: слишком уж сильно он может скомпрометировать лидеров оппозиции в глазах масс. В белорусском обществе, кстати, хватает тех, кто ставит в упрек Александру Лукашенко ухудшение отношений с Москвой и торможение союзной интеграции, которая бы дала экономике республики дополнительные возможности и стимулы для развития.

В такой ситуации оппозиционным политическим силам Белоруссии, внезапно вынесенным на первый план национальной политики, выдавать радикально русофобскую риторику — все равно что стимулировать только что превратившуюся в карету тыкву трансформироваться обратно в овощ.

Проблема в том, что подобные обстоятельства можно попытаться скрыть от общества, но куда сложнее от них реально избавиться. В конце концов, у оказавшихся на коне лидеров белорусской оппозиции действительно искренние прозападно-антироссийские убеждения со всеми положенными политическими и социально-экономическими пунктами: разрыв с Россией, членство в ЕС и НАТО, приватизация, реструктуризация (ака ликвидация) социальной сферы, экономическая либерализация, безвиз как воплощение голубой мечты и далее по привычному списку.

Да и крайне сомнительно, что такое желание — изменить собственную политическую позицию — у Светланы Тихановской и ее сподвижников в принципе есть (в этом смысле познавательно читать интервью этих людей западным или хотя бы польским СМИ — там ничто не мешает свободному излиянию русофобии).