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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Давно подмечено, что крупные выигрыши в лотерею редко приносят счастье победителям. Большинство из них ждет быстрое разорение из-за неспособности грамотно... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:20
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
авторы
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https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575925570.html
Домохозяйка Светлана Тихоновская всего лишь ширма платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси". Нам важно вычленить реальных идеологов и организаторов уличных протестов в городах Беларуси и оценить их разрушительный и созидательный потенциал. Важно также, чтобы дискуссионная площадка РИА "Новости" не стала плацдармом, с которого ежедневно исходила бы поддержка сторонникам усиления хаоса в союзной Беларуси.
209
Достаточно что они сегодня призвали к силовому захвату власти, так как с их слов власть понимает только силу. Для начала они заставляют через своих сторонников организовать стачки что бы высвободить массы. При чём действуют весьма изощрённо. Как то слёзно прося неравнодушных граждан привезти воды митингующим туда то. Ведь жарко же. Или люди устали стоять на проходной, разведите Христа ради... Католическая церковь кстати очень окрылилась на этом фоне активно поддержав оппозицию
197
57
белоруссия
РИА Новости
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Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575939198_0:203:3072:1931_1400x0_80_0_0_c5673d447a0cd70a216b95bdb2266854.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, авторы

Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция

15:20 18.08.2020
31510
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Давно подмечено, что крупные выигрыши в лотерею редко приносят счастье победителям. Большинство из них ждет быстрое разорение из-за неспособности грамотно распорядиться упавшими на голову огромными деньгами.
Похожее испытание прямо сейчас проходит белорусская оппозиция, которая неожиданно — в первую очередь для себя самой — оказалась на волне общественных протестов куда большей мощности и широты, нежели сама ожидала и планировала.
В результате политические силы, оппонирующие Александру Лукашенко, вынуждены экстренно пересматривать собственные программы, заявления и подходы, подчищая наиболее сомнительные, компрометирующие и неприемлемые для широких масс детали. Ведь одно дело, когда на пике эмоций множество людей выступает против кого-то и чего-то и вам повезло оказаться во главе этого процесса. Однако подобное состояние никогда не длится бесконечно и очень скоро внимание общества сосредоточится уже на вас с вопросом: а что, собственно, вы сами предлагаете взамен, куда и к каким целям намерены вести общество, какова ваша программа?
Очень показательная в этом смысле история развивается прямо сейчас вокруг документа под названием "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 04:02Протесты в Белоруссии
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Как писали еще несколько недель назад белорусские интернет-СМИ, для его разработки в начале 2020 года объединились "аналитические центры, эксперты и демократические силы" республики. Их усилиями в начале лета была рождена феерическая во всех отношениях концепция, которую и взяла на вооружение объединенная оппозиция Белоруссии.
Светлана Тихановская в своей официальной программе ссылается на портал "Беларусь для жизни, реформы для людей", где опубликован "Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов". А там внизу каждой страницы честно написано, что "материалы сайта созданы на основе документов платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".
При этом сам сайт, на котором первоначально был размещен "Реанимационный пакет", уже некоторое время недоступен. Однако его содержание успешно сохранилось в кеше Google и оно прекрасно объясняет, с чего вдруг лидеры белорусской оппозиции застеснялись и закрыли доступ к порталу.
Вот, например, перечень проблем, на решение которых должна быть направлена "реанимационная" реформа в области национальной безопасности:
1) агрессивная внешняя политика Кремля;
2) отсутствие демократии, свободы слова, свободы собраний и других базовых свобод;
3) невысокий уровень национального сознания и доминирование русского языка;
4) проблемное состояние белорусской экономики;
5) членство Белоруссии в наднациональных образованиях, где доминирует Россия, — Союзное государство, ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
17 августа, 18:41Протесты в Белоруссии
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Ну что тут скажешь? Хорошо хоть экономические вызовы, стоящие перед республикой, вообще в список попали — социальные проблемы не удостоились такой чести.
Поставленные создателями документа задачи также впечатляют своей последовательностью: укрепление национальной идентичности, уменьшение влияния Кремля на Беларусь посредством информационных, экономических, интеграционных и гуманитарных факторов; выход из постсоветских интеграционных объединений с доминированием России; интеграция в западные политические, экономические и военные структуры (ЕС, НАТО).
Остальное содержание документа также выдержано в идеологии пещерной русофобии и может посоревноваться с аналогичными документами Евромайдана. Тут и запрет пророссийских организаций, и отключение российских телеканалов, и перевод образования на белорусский язык.
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Вчера, 11:52Акценты
"Хотите, как на Майдане!?" Куда ведут БелоруссиюПока большинство протестующих в Белоруссии выступает просто против, не предлагая никаких дальнейших шагов, оппозиционеры в изгнании продвигают свою программу. И в ней нет ничего хорошего.
Есть, правда, серьезное различие: Белоруссия не Украина. Если большинство участников цветной революции 2014 года были готовы искренне подписаться под подобными установками, то в РБ все куда сложнее. Ну нет в Белоруссии по-настоящему массовых антироссийских настроений. И их нет у львиной части участников массовых протестов.
Оттого и сайт с "Реанимационным пакетом" ныне прикрыт: слишком уж сильно он может скомпрометировать лидеров оппозиции в глазах масс. В белорусском обществе, кстати, хватает тех, кто ставит в упрек Александру Лукашенко ухудшение отношений с Москвой и торможение союзной интеграции, которая бы дала экономике республики дополнительные возможности и стимулы для развития.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
В такой ситуации оппозиционным политическим силам Белоруссии, внезапно вынесенным на первый план национальной политики, выдавать радикально русофобскую риторику — все равно что стимулировать только что превратившуюся в карету тыкву трансформироваться обратно в овощ.
Проблема в том, что подобные обстоятельства можно попытаться скрыть от общества, но куда сложнее от них реально избавиться. В конце концов, у оказавшихся на коне лидеров белорусской оппозиции действительно искренние прозападно-антироссийские убеждения со всеми положенными политическими и социально-экономическими пунктами: разрыв с Россией, членство в ЕС и НАТО, приватизация, реструктуризация (ака ликвидация) социальной сферы, экономическая либерализация, безвиз как воплощение голубой мечты и далее по привычному списку.
Да и крайне сомнительно, что такое желание — изменить собственную политическую позицию — у Светланы Тихановской и ее сподвижников в принципе есть (в этом смысле познавательно читать интервью этих людей западным или хотя бы польским СМИ — там ничто не мешает свободному излиянию русофобии).
Но вот белорусскому обществу неизбежно придется определять свое отношение к ней.
Светлана Тихановская
Вчера, 11:11
Литва не была в планах? Тихановская намерена вернуться в Белоруссию
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Обсудить 57
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияАвторы
Популярные комментарии
Домохозяйка Светлана Тихоновская всего лишь ширма платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси". Нам важно вычленить реальных идеологов и организаторов уличных протестов в городах Беларуси и оценить их разрушительный и созидательный потенциал. Важно также, чтобы дискуссионная площадка РИА "Новости" не стала плацдармом, с которого ежедневно исходила бы поддержка сторонникам усиления хаоса в союзной Беларуси.
18 августа, 15:42
vv.p.neznamov
174112229
Достаточно что они сегодня призвали к силовому захвату власти, так как с их слов власть понимает только силу. Для начала они заставляют через своих сторонников организовать стачки что бы высвободить массы. При чём действуют весьма изощрённо. Как то слёзно прося неравнодушных граждан привезти воды митингующим туда то. Ведь жарко же. Или люди устали стоять на проходной, разведите Христа ради... Католическая церковь кстати очень окрылилась на этом фоне активно поддержав оппозицию
18 августа, 15:45
Ярослав Погодин
162021527
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