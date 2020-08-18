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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Губернатор ЯНАО начал поездку по округу за рулем Lada Xray
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал поездку по региону за рулем автомобиля Lada Xray, всего глава региона планирует проехать... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:50
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
lada xray
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салехард
общество
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дмитрий артюхов, lada xray, ямал, ноябрьск, салехард, общество

Губернатор ЯНАО начал поездку по округу за рулем Lada Xray

14:50 18.08.2020
30
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал поездку по региону за рулем автомобиля Lada Xray, всего глава региона планирует проехать 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда, сообщает его пресс-служба.
"(В понедельник) 17 августа стартовала поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по дорогам округа. Глава региона проедет за рулем автомобиля Lada Xray 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда и оценит, как развиваются муниципалитеты. Маршрут строится, в том числе, на основе предложений ямальцев. Помимо основных объектов, губернатор посетит точки, о которых ему писали подписчики в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Ноябрьск стал первым населенным пунктом, куда прибыл губернатор. Здесь в фокусе внимания оказались три приоритета развития округа – жилье, здравоохранение и дороги.
В рамках "честного маршрута" губернатор посетил поликлинику на улице Изыскателей. Здание в хорошем состоянии. Там принимают не только взрослых, но и детей - открыты два кабинета педиатра. Одна из подписчиц губернатора в Instagram высказала опасение, что поликлинику закроют. Глава региона сообщил, что таких планов нет, и учреждение будет работать. Более того, в Ноябрьске в больничном городке появится большая поликлиника.
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В Ноябрьске губернатор посетил центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Он стал одним из первых медицинских учреждений на Ямале, где начали принимать больных с коронавирусной инфекцией. Вместе с главным врачом центра Людмилой Воловой глава региона отправился в так называемую "красную" зону. Он пообщался и с медиками, которые там работают, и с пациентами, уточняет пресс-служба.
Сейчас в городе строятся 22 дома на 1500 квартир. Один дом на улице Магистральной сдан в эксплуатацию. Губернатор вручил ключи от новых квартир первым 15 семьям. Всего туда переедут 80 семей.
В этом году в Ноябрьске приводят в порядок около 5 километров дорог. Уже завершен ремонт улиц Киевская и Лиственная. Губернатор осмотрел ход работ на улицах Муравленко и Советская. После реконструкции увеличится пропускная способность дорог. Рабочие оборудуют тротуары, а на улице Советской появятся велодорожки, отмечают власти.
Дмитрий Артюхов
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховLada XrayЯмалНоябрьскСалехардОбщество
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