Губернатор ЯНАО начал поездку по округу за рулем Lada Xray

"(В понедельник) 17 августа стартовала поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по дорогам округа. Глава региона проедет за рулем автомобиля Lada Xray 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда и оценит, как развиваются муниципалитеты. Маршрут строится, в том числе, на основе предложений ямальцев. Помимо основных объектов, губернатор посетит точки, о которых ему писали подписчики в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Ноябрьск стал первым населенным пунктом, куда прибыл губернатор. Здесь в фокусе внимания оказались три приоритета развития округа – жилье, здравоохранение и дороги.

В рамках "честного маршрута" губернатор посетил поликлинику на улице Изыскателей. Здание в хорошем состоянии. Там принимают не только взрослых, но и детей - открыты два кабинета педиатра. Одна из подписчиц губернатора в Instagram высказала опасение, что поликлинику закроют. Глава региона сообщил, что таких планов нет, и учреждение будет работать. Более того, в Ноябрьске в больничном городке появится большая поликлиника.

В Ноябрьске губернатор посетил центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Он стал одним из первых медицинских учреждений на Ямале, где начали принимать больных с коронавирусной инфекцией. Вместе с главным врачом центра Людмилой Воловой глава региона отправился в так называемую "красную" зону. Он пообщался и с медиками, которые там работают, и с пациентами, уточняет пресс-служба.

Сейчас в городе строятся 22 дома на 1500 квартир. Один дом на улице Магистральной сдан в эксплуатацию. Губернатор вручил ключи от новых квартир первым 15 семьям. Всего туда переедут 80 семей.