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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575938979.html
Развеян популярный миф о заражении коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аньхой
воз
эквадор
бразилия
в мире
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аньхой
эквадор
бразилия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575623403_0:263:3071:1990_1400x0_80_0_0_6731ac9fefbc70e01bd857b168d34895.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, аньхой, воз, эквадор, бразилия, в мире

Развеян популярный миф о заражении коронавирусом

14:49 18.08.2020 (обновлено: 15:22 18.08.2020)
16215
© AP Photo / Olivia ZhangМестные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
Местные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
© AP Photo / Olivia Zhang
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу.
"Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса", — сказал исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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На прошлой неделе вирус обнаружили в Китае в партии куриных крылышек, ввезенных из Бразилии, однако ни у тех, кто их ел, ни у их родственников, не нашли COVID-19.
Также в восточной китайской провинции Аньхой коронавирус обнаружили в партии креветок из Эквадора.
Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове отметила, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. По ее словам, они проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса. Обнаружить его удалось менее чем на десяти упаковках.
Также Ван Керкхове добавила, что вирус не переживает термическую обработку продуктов.
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
17 августа, 13:00Распространение нового коронавируса
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По последним данным ВОЗ, число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире составило более 21,7 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 770,8 тысячи человек.
В России COVID-19 заразились более 932,4 тысячи человек. Число погибших превысило 15,8 тысячи человек, более 742,6 тысячи россиян выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
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411052015
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АньхойВОЗЭквадорБразилияВ мире
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