Развеян популярный миф о заражении коронавирусом

Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове отметила, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. По ее словам, они проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса. Обнаружить его удалось менее чем на десяти упаковках.