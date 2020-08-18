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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575938542.html
Сейм Литвы не признал итоги выборов в Белоруссии
Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко ее законным лидером,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евросовет
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
вильнюс
литва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, евросовет, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Сейм Литвы не признал итоги выборов в Белоруссии

14:43 18.08.2020 (обновлено: 16:05 18.08.2020)
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© Flickr / David HoltСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
© Flickr / David Holt
ВИЛЬНЮС, 18 авг - РИА Новости. Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко ее законным лидером, передает Sputnik Литва.
"За постановление проголосовали 120 депутатов, против не было никого. При этом двое парламентариев воздержались", - пишет Sputnik Литва.
Как отмечает агентство, в документе говорится о том, что депутаты требуют новых выборов в Белоруссии "в соответствии с демократическими процедурами". При этом они готовы оказать посреднические услуги.
"Также парламентарии призывают к введению индивидуальных санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов и нарушения прав человека на уровне ЕС. Предлагается, чтобы им был ограничен въезд и заморожены счета в ЕС", - говорится в сообщении.
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Члены парламента считают, что нужно оказать поддержку белорусским неправительственным организациям, предоставить им жилье и ограничить финансовую и иную поддержку белорусским государственным учреждениям, передает Sputnik Литва.
По данным агентства, резолюция Сейма адресована лидерам Литвы, Евросовета, Европейской комиссии, Европейского парламента, национальных парламентов и правительств стран-членов ЕС и НАТО.
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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18 августа, 14:49
Ярослав Погодин
1410100
великий сейм великой державы...
18 августа, 14:52
О Ольга Занкова
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