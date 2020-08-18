Сейм Литвы не признал итоги выборов в Белоруссии

"За постановление проголосовали 120 депутатов, против не было никого. При этом двое парламентариев воздержались", - пишет Sputnik Литва.

Как отмечает агентство, в документе говорится о том, что депутаты требуют новых выборов в Белоруссии "в соответствии с демократическими процедурами". При этом они готовы оказать посреднические услуги.

"Также парламентарии призывают к введению индивидуальных санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов и нарушения прав человека на уровне ЕС. Предлагается, чтобы им был ограничен въезд и заморожены счета в ЕС", - говорится в сообщении.

Члены парламента считают, что нужно оказать поддержку белорусским неправительственным организациям, предоставить им жилье и ограничить финансовую и иную поддержку белорусским государственным учреждениям, передает Sputnik Литва.

По данным агентства, резолюция Сейма адресована лидерам Литвы, Евросовета , Европейской комиссии, Европейского парламента, национальных парламентов и правительств стран-членов ЕС и НАТО.

Ранее президенты Польши , Литвы, Латвии Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.