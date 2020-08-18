https://ria.ru/20200818/1575938542.html
Сейм Литвы не признал итоги выборов в Белоруссии
Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко ее законным лидером,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:43
2020-08-18T16:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евросовет
александр лукашенко
эстония
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белоруссия
вильнюс
литва
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Ярослав Погодин
Продублирую: Фирменные ролики Nexta, призывающие к забастовкам, кто-то ставит на таргет в приложениях из AppStore, чтобы молодёжь смогла увидеть рекламу. Вполне вероятно, что это делают создатели самих роликов, то есть владельцы канала Nexta, которые утверждают, что живут на стипендии, не получают никакого финансирования и не вкладывают деньги в продвижение. 2️⃣ Рекламный ролик ведет на афишу марша «за свободу». Это тот самый оппозиционный митинг, на который в Минске пришли более 200 тысяч людей в воскресенье. 3️⃣ Кто-то выделил нормальный бюджет, чтобы призывать белорусов бастовать. Здесь нужно и работу таргетолога оплатить, и на саму рекламу потратиться. В среднем тысяча просмотров будет стоить 5-10 баксов. 4️⃣ Кто-то эти бюджеты тратит просто, чтобы вывести людей на улицы. Потому как конечная цель рекламы — афиша митинга. То есть в моменте заказчик такой рекламы не получит ни подписку, ни продажу товара. Исключительно идеологические цели. © Sputnik Беларусь телеграмм канал
16
Ольга Занкова
великий сейм великой державы...
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эстония
латвия
белоруссия
вильнюс
литва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, евросовет, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, вильнюс, литва, в мире
ВИЛЬНЮС, 18 авг - РИА Новости.
Сейм Литвы
на внеочередном заседании принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии
, а Александра Лукашенко
ее законным лидером, передает Sputnik Литва
.
"За постановление проголосовали 120 депутатов, против не было никого. При этом двое парламентариев воздержались", - пишет Sputnik Литва.
Как отмечает агентство, в документе говорится о том, что депутаты требуют новых выборов в Белоруссии "в соответствии с демократическими процедурами". При этом они готовы оказать посреднические услуги.
"Также парламентарии призывают к введению индивидуальных санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов и нарушения прав человека на уровне ЕС. Предлагается, чтобы им был ограничен въезд и заморожены счета в ЕС", - говорится в сообщении.
Члены парламента считают, что нужно оказать поддержку белорусским неправительственным организациям, предоставить им жилье и ограничить финансовую и иную поддержку белорусским государственным учреждениям, передает Sputnik Литва.
По данным агентства, резолюция Сейма адресована лидерам Литвы, Евросовета
, Европейской комиссии, Европейского парламента, национальных парламентов и правительств стран-членов ЕС и НАТО.
Ранее президенты Польши
, Литвы, Латвии
и Эстонии
предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Науседа предложил Белоруссии создать нацсовет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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