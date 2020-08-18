https://ria.ru/20200818/1575938358.html
Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский устроил в суде словесную перепалку с защитником актера Эльманом РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:40
2020-08-18T15:37
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575913345.html
https://ria.ru/20200806/1575450015.html
Ольга Занкова
...жаль, что порядочная женщина воспитала не порядочного сына
90
Арсений Новиков
Они помнят по какому поводу там собрались? Или так и будут стебатся друг с другом......
83
25
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский
устроил в суде словесную перепалку с защитником актера Эльманом Пашаевым
, пишет "Комсомольская правда
".
Пашаев попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Адвокат потерпевших выступил против — по его словам, возможен монтаж. Юристы начали спорить.
"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский.
"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" — парировал Пашаев.
Сегодня Пресненский суд продолжил рассматривать дело о ДТП.
Пьяная авария с Ефремовым
ДТП с участием Ефремова
произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.