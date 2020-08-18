Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом

Пашаев попросил суд прослушать запись его телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием. Адвокат потерпевших выступил против — по его словам, возможен монтаж. Юристы начали спорить.

"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский.

"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" — парировал Пашаев.

Сегодня Пресненский суд продолжил рассматривать дело о ДТП.

Пьяная авария с Ефремовым

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.