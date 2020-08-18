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Сечин подарил Путину бутылку нефти
Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин подарил президенту Владимиру Путину бутылку премиальной нефти. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:29
владимир путин
игорь сечин
общество
политика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575794414.html
А народу он ничего не подарил? "Сечин принёс народную нефть и подарил Путину" - такой должен быть заголовок...
240
Хорошо, что не колбаску... ;-)
159
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сечин подарил Путину бутылку с нефтью
Сечин подарил Путину бутылку с нефтью
2020-08-18T14:35
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, игорь сечин, общество, политика

Сечин подарил Путину бутылку нефти

14:35 18.08.2020 (обновлено: 16:29 18.08.2020)
29269
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин подарил президенту Владимиру Путину бутылку премиальной нефти.
"С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения", — сказал он.
По словам Сечина, эта нефть лучше ближневосточной.
"Конечно, лучше. Она же наша", — пошутил Путин.
На встрече президента с главой "Роснефти" шла речь о работе компании в условиях пандемии. В частности, Путин поинтересовался организацией производственного процесса, сохранением рабочих мест, а также поручил Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса.
Западно-Иркинский нефтегазовый участок расположен на севере Красноярского края, на территории водно-болотных угодий и заказника Бреховские острова. В октябре прошлого года "Роснефть" выиграла конкурс на право пользования им. В пределах участка находится также часть Пайяхского нефтяного месторождения. Извлекаемые запасы нефти по категории С2 оцениваются в 11,94 миллиона тонн; по категории Д1 — десять миллионов тонн; запасы газа по категории Д1 — 120 миллиардов кубометров, по категории Д2 — 150 миллиардов кубометров.
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41910614627279
Обсудить 109
Владимир ПутинИгорь СечинОбществоПолитика
Популярные комментарии
А народу он ничего не подарил? "Сечин принёс народную нефть и подарил Путину" - такой должен быть заголовок...
18 августа, 14:43
Геннадий Суворов
141747181
Хорошо, что не колбаску... ;-)
18 августа, 14:38
Владислав Леончук
457507131
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