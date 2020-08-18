Сечин подарил Путину бутылку нефти

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин подарил президенту Владимиру Путину бутылку премиальной нефти.
"С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения", — сказал он.
По словам Сечина, эта нефть лучше ближневосточной.
"Конечно, лучше. Она же наша", — пошутил Путин.
На встрече президента с главой "Роснефти" шла речь о работе компании в условиях пандемии. В частности, Путин поинтересовался организацией производственного процесса, сохранением рабочих мест, а также поручил Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса.
Западно-Иркинский нефтегазовый участок расположен на севере Красноярского края, на территории водно-болотных угодий и заказника Бреховские острова. В октябре прошлого года "Роснефть" выиграла конкурс на право пользования им. В пределах участка находится также часть Пайяхского нефтяного месторождения. Извлекаемые запасы нефти по категории С2 оцениваются в 11,94 миллиона тонн; по категории Д1 — десять миллионов тонн; запасы газа по категории Д1 — 120 миллиардов кубометров, по категории Д2 — 150 миллиардов кубометров.