Сечин подарил Путину бутылку нефти

"Роснефть" фиксирует убыток в 113 млрд рублей Государственная нефтяная компания подвела итоги работы в первом полугодии. Из-за обвала цен на глобальном рынке и ухудшения конъюнктуры был зафиксирован убыток в 113 миллиардов рублей. Как отреагировал рынок на отчет?