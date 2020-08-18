Чита может войти в первоочередной проект газификации Дальнего Востока

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассчитывает, что Читинская агломерация войдет в первоочередной проект газификации Дальнего Востока.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов ДФО.
"Сейчас рассматривается вопрос выделения Читинской агломерации в первоочередной проект по газификации. Для этого, наверное, "Газпром" и будет готовить соответствующее обоснование", — сказал РИА Новости Осипов.
По словам губернатора, сейчас газификации в Забайкальском крае практически нет. "Есть только доставка для приготовления пищи, там газ в баллонах. Но в виду того, что расстояния большие, это выходит достаточно дорого. Для нашего края вопрос газификации - это крайне важный вопрос, потому что приходится людям отапливаться дровами и углем", — сказал Осипов.
По его словам, это, во-первых, накладно по сравнению с подведенным магистральным сетевым газом по нормальной цене. "Во-вторых, это создает большое количество проблем в перевозке всего этого угля, утилизации золы, экологические последствия. Это непрогрессивные энерготехнологии. Нужно ставить новое оборудование, желательно, газовое", — отметил губернатор.
Также Осипов рассказал, что из-за отсутствия газификации предприятиям дороже обходятся коммунальные платежи. "Для них важным факторов конкуретноспособности является доступность газа", — пояснил он.