Чита может войти в первоочередной проект газификации Дальнего Востока

По его словам, это, во-первых, накладно по сравнению с подведенным магистральным сетевым газом по нормальной цене. "Во-вторых, это создает большое количество проблем в перевозке всего этого угля, утилизации золы, экологические последствия. Это непрогрессивные энерготехнологии. Нужно ставить новое оборудование, желательно, газовое", — отметил губернатор.