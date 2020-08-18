https://ria.ru/20200818/1575937841.html
В Великобритании вышла серия марок с секретом, посвященных Шерлоку Холмсу
Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:04
2020-08-18T15:04
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, книги, новости культуры, шерлок холмс, бенедикт камбербэтч, великобритания
ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.
На шести марках изображены персонажи сериала "Шерлок", в том числе главный герой из детективов Артура Конана Дойла в исполнении актера Бенедикта Камбербэтча. Так, если предметы поместить под ультрафиолет, можно будет увидеть дополнительные детали, связанные с событиями из жизни Холмса.
Еще на четырех марках этой коллекции напечатали новые иллюстрации к произведениям английского писателя.
"Надеюсь, те, кто будут внимательно рассматривать эти удивительные марки, наблюдая, а не просто смотря, будут вдохновлены на то, чтобы прочесть рассказы и романы, написанные моим двоюродным дедом сэром Артуром Конан-Дойлом", – говорится в заявлении родственника писателя Ричарда Дойла.
Королевская почта регулярно выпускает коллекционные марки в честь писателей, книг и фильмов. Недавно она представила коллекцию, посвященную знаменитому агенту 007 Джеймсу Бонду.