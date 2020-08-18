В Великобритании вышла серия марок с секретом, посвященных Шерлоку Холмсу

"Надеюсь, те, кто будут внимательно рассматривать эти удивительные марки, наблюдая, а не просто смотря, будут вдохновлены на то, чтобы прочесть рассказы и романы, написанные моим двоюродным дедом сэром Артуром Конан-Дойлом", – говорится в заявлении родственника писателя Ричарда Дойла.