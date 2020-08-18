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В Великобритании вышла серия марок с секретом, посвященных Шерлоку Холмсу
Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:04
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РИА Новости
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353
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стиль жизни, книги, новости культуры, шерлок холмс, бенедикт камбербэтч, великобритания

В Великобритании вышла серия марок с секретом, посвященных Шерлоку Холмсу

15:04 18.08.2020
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© BBC Wales (2010 - ...)Кадр из сериала "Шерлок"
Кадр из сериала Шерлок
© BBC Wales (2010 - ...)
ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.
На шести марках изображены персонажи сериала "Шерлок", в том числе главный герой из детективов Артура Конана Дойла в исполнении актера Бенедикта Камбербэтча. Так, если предметы поместить под ультрафиолет, можно будет увидеть дополнительные детали, связанные с событиями из жизни Холмса.
Еще на четырех марках этой коллекции напечатали новые иллюстрации к произведениям английского писателя.

"Надеюсь, те, кто будут внимательно рассматривать эти удивительные марки, наблюдая, а не просто смотря, будут вдохновлены на то, чтобы прочесть рассказы и романы, написанные моим двоюродным дедом сэром Артуром Конан-Дойлом", – говорится в заявлении родственника писателя Ричарда Дойла.

Королевская почта регулярно выпускает коллекционные марки в честь писателей, книг и фильмов. Недавно она представила коллекцию, посвященную знаменитому агенту 007 Джеймсу Бонду.
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