https://ria.ru/20200818/1575937695.html
Источник: в Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров
Малийские военные, поднявшие мятеж на базе в районе Кати близ столицы Бамако, арестовали ряд министров и офицеров, заявили источники РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:27
2020-08-18T16:24
мятеж военных в мали
мали
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, мали, в мире
НУАКШОТ, 18 авг — РИА Новости.
Малийские военные, поднявшие мятеж на базе в районе Кати близ столицы Бамако
, арестовали ряд министров и офицеров, заявили источники РИА Новости.
Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца. Один из собеседников агентства уточнил, что некоторых высокопоставленных лиц вывезли в неизвестном направлении.
Ранее информацию о мятеже в Вооруженных силах Мали подтвердили в посольствах Норвегии, Франции и Испании.
Как передавала радиостанция RFI
со ссылкой на местных жителей, утром около военного лагеря были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт.
Местный портал Bamada сообщает, что Генштаб малийских вооруженных сил находится под контролем мятежников во главе с полковником Садьо Камара — бывшим директором военной школы в Кати.
Maliweb уточняет, что захват организовали полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
В свою очередь портал LSI Африка отмечает, что мятеж устроили четверо, и помимо вышеперечисленных военных, в этом замешан, как утверждается, полковник Мама Секу Лелента.
Предположительно среди захваченных — министр экономики и финансов Абдулайе Даффе и глава МИД страны Тьебиле Драме.
Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса: оппозиция требует отставки президента, отвергая компромиссные варианты урегулирования конфликта.