Источник: в Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров

НУАКШОТ, 18 авг — РИА Новости. Малийские военные, поднявшие мятеж на базе в районе Кати близ столицы Бамако , арестовали ряд министров и офицеров, заявили источники РИА Новости. Малийские военные, поднявшие мятеж на базе в районе Кати близ столицы, арестовали ряд министров и офицеров, заявили источники РИА Новости.

Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца. Один из собеседников агентства уточнил, что некоторых высокопоставленных лиц вывезли в неизвестном направлении.

Ранее информацию о мятеже в Вооруженных силах Мали подтвердили в посольствах Норвегии, Франции и Испании.

Как передавала радиостанция RFI со ссылкой на местных жителей, утром около военного лагеря были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт.

Местный портал Bamada сообщает, что Генштаб малийских вооруженных сил находится под контролем мятежников во главе с полковником Садьо Камара — бывшим директором военной школы в Кати.

Maliweb уточняет, что захват организовали полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.

В свою очередь портал LSI Африка отмечает, что мятеж устроили четверо, и помимо вышеперечисленных военных, в этом замешан, как утверждается, полковник Мама Секу Лелента.

Предположительно среди захваченных — министр экономики и финансов Абдулайе Даффе и глава МИД страны Тьебиле Драме.