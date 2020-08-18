Власти Забайкалья будут настаивать на расширении ипотеки под 2% в регионе

"Мы это, естественно, приветствуем. Здесь вопрос сейчас в размерах финансовых средств, которые нужны, чтобы на "вторичку" распространить эту меру поддержки - дальневосточную ипотеку. Сколько надо будет денег на субсидирование банкам разницы в процентной ставке. Мы, конечно, будем настаивать, чтобы мы были первоочередным регионом, потому что у нас со строительством первичного жилья сейчас серьезные проблемы", - сказал Осипов.

"Дальневосточная ипотека" - это кредит для молодых семей, приобретающих жилье, который могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Она начала действовать с декабря 2019 года. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования. Также ипотека доступна владельцам "дальневосточных гектаров" без ограничения по возрасту, если они используют землю под жилищное строительство. Максимальный срок кредитования - 20 лет, банк может выдать на приобретение жилья максимум 6 миллионов рублей. Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года.