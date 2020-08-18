Власти Забайкалья будут настаивать на расширении ипотеки под 2% в регионе

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Забайкалья будут настаивать на расширении программы "Дальневосточная ипотека" под 2% на вторичное жилье, потому что сейчас в регионе проблемы со строительством, рассказал РИА Новости губернатор Александр Осипов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек.
"Мы это, естественно, приветствуем. Здесь вопрос сейчас в размерах финансовых средств, которые нужны, чтобы на "вторичку" распространить эту меру поддержки - дальневосточную ипотеку. Сколько надо будет денег на субсидирование банкам разницы в процентной ставке. Мы, конечно, будем настаивать, чтобы мы были первоочередным регионом, потому что у нас со строительством первичного жилья сейчас серьезные проблемы", - сказал Осипов.
По словам губернатора, в регионе нет земельных площадок с подготовленной инфраструктурой.
"Подготовление инфраструктуры стоит дорого. Кто ее оплачивает - непонятно. Мы с Минстроем работаем. Ждем, что по линии Минстроя нам будет оказана помощь, но это через год-два-три начнет жилье появляться, а хотелось бы, что бы людям было доступно жилье сегодня. Будем ожидать, что пойдут нам на встречу и включат нас тоже", - отметил Осипов.
"Дальневосточная ипотека" - это кредит для молодых семей, приобретающих жилье, который могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Она начала действовать с декабря 2019 года. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования. Также ипотека доступна владельцам "дальневосточных гектаров" без ограничения по возрасту, если они используют землю под жилищное строительство. Максимальный срок кредитования - 20 лет, банк может выдать на приобретение жилья максимум 6 миллионов рублей. Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года.