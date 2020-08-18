Тюменский геронтологический центр открыл дистанционный курс

"Работа с психологом во время онлайн-встреч позволяет не только корректировать когнитивные нарушения, но и решать эмоциональные проблемы. Полезные и познавательные уроки с социальными работниками помогают снять стресс, возникающий из-за недостатка общения. Кроме того, еженедельно в рамках проекта на дом доставляются бланки и материалы, необходимые для занятий, а также продуктовые наборы, сформированные на основе принципов здорового питания", - отметили в департаменте.