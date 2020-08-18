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Тюменский геронтологический центр открыл дистанционный курс
Жители Тюмени старшего поколения получили возможность записаться на дистанционный курс, направленный на коррекцию возрастных изменений, сообщает департамент... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:17
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Тюменский геронтологический центр открыл дистанционный курс

14:17 18.08.2020
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© Depositphotos / aletiaПожилая женщина работает на ноутбуке
Пожилая женщина работает на ноутбуке
© Depositphotos / aletia
ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Жители Тюмени старшего поколения получили возможность записаться на дистанционный курс, направленный на коррекцию возрастных изменений, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.
Ежедневно, не выходя из дома, в формате онлайн-встреч с психологами, специалистами областного геронтологического центра пожилые тюменцы смогут участвовать в занятиях по коррекции когнитивных расстройств, потренировать память и мышление, добавить посильную физическую активность и положительные эмоции в свою жизнь. В занятиях используются методы арт-терапии и игровые формы.
"Работа с психологом во время онлайн-встреч позволяет не только корректировать когнитивные нарушения, но и решать эмоциональные проблемы. Полезные и познавательные уроки с социальными работниками помогают снять стресс, возникающий из-за недостатка общения. Кроме того, еженедельно в рамках проекта на дом доставляются бланки и материалы, необходимые для занятий, а также продуктовые наборы, сформированные на основе принципов здорового питания", - отметили в департаменте.
Дистанционный курс бесплатный и рассчитан на три месяца. Онлайн-занятия проходят по расписанию. Стать участником проекта может каждый желающий, обратившийся в Областной геронтологический центр.
Проект соответствует основным направлениям нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".
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