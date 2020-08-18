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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200818/1575936580.html
"Коллективный иммунитет не поможет". Назван способ остановить COVID-19
Коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19, необходимо предпринимать меры для ограничения распространения вируса, заявил на брифинге директор программы РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

"Коллективный иммунитет не поможет". Назван способ остановить COVID-19

14:15 18.08.2020 (обновлено: 14:25 18.08.2020)
14381
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ЖЕНЕВА, 18 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19, необходимо предпринимать меры для ограничения распространения вируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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