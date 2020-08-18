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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575936533.html
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину из-за ситуации в Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200818/1575906618.html
https://ria.ru/20200815/1575808578.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Путин сразу поставил на место и Меркель и всю Западную Европу! Раз и всё всем понятно! Ай молодца наш Президент РОССИИ.
64
Обескровить экономику Белоруссии за счёт забастовок - вот план Польши, которая хочет сделать Белоруссию своей колонией, как в прошлом. Литва играет роль "наёмного рабочего" у польского пана, так как не имеет для этого достаточных средств.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

14:14 18.08.2020
22549
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину из-за ситуации в Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
В разговоре с российским лидером она отметила, что Минск должен воздержаться от насилия против мирных граждан, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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Мировые лидеры выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.
Путин акцентировал внимание на неприемлемости неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
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Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По информации МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
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5081217
Обсудить 18
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Путин сразу поставил на место и Меркель и всю Западную Европу! Раз и всё всем понятно! Ай молодца наш Президент РОССИИ.
18 августа, 14:45
Aleksandr63s
5250007
Обескровить экономику Белоруссии за счёт забастовок - вот план Польши, которая хочет сделать Белоруссию своей колонией, как в прошлом. Литва играет роль "наёмного рабочего" у польского пана, так как не имеет для этого достаточных средств.
18 августа, 14:33
Moskal Khokholets
2500005
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