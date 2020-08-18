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Белоруссия начала патрулировать границы истребителями
Государственную границу Белоруссии патрулируют истребители, сообщило Минобороны республики. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:58
министерство обороны белоруссии
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575860359.html
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А что, у протестующих уже ВВС появились? Или НАТО вызвалось их поддержать авиа ударами?
310
А НАТО против кого?
176
79
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575938440_0:113:3224:1927_1400x0_80_0_0_6764a8651c14b2277042393eb95be186.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, безопасность, в мире

Белоруссия начала патрулировать границы истребителями

14:14 18.08.2020 (обновлено: 16:58 18.08.2020)
40626
© Sputnik / Перейти в фотобанкСамолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
Самолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
© Sputnik
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Государственную границу Белоруссии патрулируют истребители, сообщило Минобороны республики.
Как уточняется в пресс-релизе ведомства, плановые полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ будут проходить в рамках боевой подготовки. Летчики отработают совместные действия в составе пар самолетов.
Флаг НАТО
16 августа, 17:16
В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
Помимо этого, зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к стрельбам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пускам переносных ЗРК "Игла". В Минобороны добавили, что подразделения собираются на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО.
Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот у западных границ Белоруссии. Ранее он также выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проходят военные учения Североатлантического альянса.
В ответ на это официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сказала, что присутствие альянса в Восточной Европе строго оборонительно и не представляет угрозы.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
16 августа, 16:27
МИД Литвы ответил на слова Лукашенко о стягивании войск НАТО к Белоруссии
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Министерство обороны БелоруссииБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А что, у протестующих уже ВВС появились? Или НАТО вызвалось их поддержать авиа ударами?
18 августа, 14:49
ЕВЕгор Воронин
80100316201
А НАТО против кого?
18 августа, 14:43
ВРВадим Решетов
1231221335
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