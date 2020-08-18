Белоруссия начала патрулировать границы истребителями

в воскресенье заявил, что войска"лязгают гусеницами" у ворот у западных границ Белоруссии. Ранее он также выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проходят военные учения Североатлантического альянса.