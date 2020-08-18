https://ria.ru/20200818/1575936325.html
Исследование показало, что не устраивает туристов на российских курортах
Более половины россиян не устраивает высокая стоимость отдыха на курортах РФ, 16% недовольны сервисом, только 9% все устраивает, следует из данных исследования... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:19
2020-08-18T17:14
туризм
новости - туризм
единая россия
общество
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https://ria.ru/20200818/1575924640.html
https://ria.ru/20200818/1575904178.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, единая россия, общество
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Более половины россиян не устраивает высокая стоимость отдыха на курортах РФ, 16% недовольны сервисом, только 9% все устраивает, следует из данных исследования "Единой России"
, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Более половины (51%) россиян рассказали, что их не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. 16% граждан не устраивает сервис, столько же - высокая стоимость проезда до места отдыха. 3% недовольны качеством пляжей, 2% не нравится контингент отдыхающих, еще 2% недовольны уровнем безопасности. 9% респондентов в российских курортах устраивает все.
Председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова рассказала РИА Новости, что результаты исследования в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы – в том числе и законодательной.
"Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество", - сказала Одинцова.
Центральная общественная приемная председателя ЕР Дмитрия Медведева провела всероссийское исследование о туризме 5-13 августа, в нем приняли участие 4 744 респондента. Метод исследования - анкетирование через интернет. -0-