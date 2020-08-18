Исследование показало, что не устраивает туристов на российских курортах

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более половины россиян не устраивает высокая стоимость отдыха на курортах РФ, 16% недовольны сервисом, только 9% все устраивает, следует из данных исследования Более половины россиян не устраивает высокая стоимость отдыха на курортах РФ, 16% недовольны сервисом, только 9% все устраивает, следует из данных исследования "Единой России" , которое есть в распоряжении РИА Новости.

Более половины (51%) россиян рассказали, что их не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. 16% граждан не устраивает сервис, столько же - высокая стоимость проезда до места отдыха. 3% недовольны качеством пляжей, 2% не нравится контингент отдыхающих, еще 2% недовольны уровнем безопасности. 9% респондентов в российских курортах устраивает все.

Председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова рассказала РИА Новости, что результаты исследования в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы – в том числе и законодательной.

"Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество", - сказала Одинцова.