https://ria.ru/20200818/1575936253.html
Путин выразил уверенность в росте российской экономики
Владимир Путин провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, на которой выразил уверенность в росте российской экономики. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:10
2020-08-18T15:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
роснефть
владимир путин
игорь сечин
экономика
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https://ria.ru/20200818/1575937993.html
Leonid
Два десятилетия обещаний и бравады, на фоне разрухи и обнищания, выглядят насмешкой над народом - лишь только у друзей-товарищей и чинуш всеобъемлющий стабильный рост состояний.
61
Двадцатый трест
Уже даже не смешно , 20 лет обещает какие то прорывы , 20 млн. выс. кв. рабочих мест , а по факту всё туже затягивает петлю на шее народа , друзья и ,,эффективные ,, менеджеры процветают . Пройдет ещё 6 лет , потом все свои неудачи спишет на ковид .
58
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть, владимир путин, игорь сечин, экономика