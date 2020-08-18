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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Путин выразил уверенность в росте российской экономики
Владимир Путин провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, на которой выразил уверенность в росте российской экономики. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
роснефть
владимир путин
игорь сечин
экономика
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Два десятилетия обещаний и бравады, на фоне разрухи и обнищания, выглядят насмешкой над народом - лишь только у друзей-товарищей и чинуш всеобъемлющий стабильный рост состояний.
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Уже даже не смешно , 20 лет обещает какие то прорывы , 20 млн. выс. кв. рабочих мест , а по факту всё туже затягивает петлю на шее народа , друзья и ,,эффективные ,, менеджеры процветают . Пройдет ещё 6 лет , потом все свои неудачи спишет на ковид .
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, роснефть, владимир путин, игорь сечин, экономика

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

14:10 18.08.2020 (обновлено: 15:13 18.08.2020)
6179
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой компании Роснефть Игорем Сечиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, на которой выразил уверенность в росте российской экономики.
В начале встречи глава государства попросил топ-менеджера доложить, как идет работа в условиях пандемии. В частности, он поинтересовался сохранением рабочих мест.
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Президент также обсудил сокращение мировой и российской экономики, в том числе ограничения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.
"Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом", - добавил он.
Глава государства отметил, что падение российской экономики будет меньше, чем во многих европейских странах.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
Популярные комментарии
Два десятилетия обещаний и бравады, на фоне разрухи и обнищания, выглядят насмешкой над народом - лишь только у друзей-товарищей и чинуш всеобъемлющий стабильный рост состояний.
18 августа, 15:32
Leonid
45202210
Уже даже не смешно , 20 лет обещает какие то прорывы , 20 млн. выс. кв. рабочих мест , а по факту всё туже затягивает петлю на шее народа , друзья и ,,эффективные ,, менеджеры процветают . Пройдет ещё 6 лет , потом все свои неудачи спишет на ковид .
18 августа, 15:31
Двадцатый трест
41600110
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