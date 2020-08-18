Путин выразил уверенность в росте российской экономики

В начале встречи глава государства попросил топ-менеджера доложить, как идет работа в условиях пандемии. В частности, он поинтересовался сохранением рабочих мест.

Президент также обсудил сокращение мировой и российской экономики, в том числе ограничения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

"Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом", - добавил он.