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Тюменская область
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В Тюменской области перед учебным годом проверят безопасность школ
Учебные заведения Тюменской области в преддверии нового учебного года проверят на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, сообщает... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:04
тюменская область
александр моор
тюменская область
общество
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353
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александр моор, тюменская область, общество

В Тюменской области перед учебным годом проверят безопасность школ

14:04 18.08.2020
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© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Учебные заведения Тюменской области в преддверии нового учебного года проверят на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Такое решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, которое в режиме видео-конференц-связи провел губернатор области Александр Моор.
Как сообщила на заседании замглавы регионального департамента образования и науки Ирина Конончук, в рамках подготовки к Дню знаний уже проведены пожарно-профилактические обследования учреждений образования, организована проверка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции. Дополнительно обследуют автобусы, которые перевозят детей. В рамках акции "Внимание, дети!" перед началом учебного года будут проведены проверки состояния дорожных знаков и разметки около образовательных организаций.
Участники заседания также выработали дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в регионе, в период подготовки и проведения Единого дня голосования.
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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что помещения для голосования всех 815 избирательных участков, расположенных на территории муниципалитетов, будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Ведется работа по обеспечению наиболее крупных избирательных участков резервными источниками электропитания и резервными помещениями для голосования.
Подводя итоги заседания, губернатор Тюменской области отметил, что в регионе выработан алгоритм скоординированных действий представителей силовых ведомств, исполнительных органов власти и местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан. Моор призвал руководителей региональных и федеральных структур усилить контроль в местах массового пребывания людей и на всех стратегических объектах.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьОбщество
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