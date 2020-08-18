В Тюменской области перед учебным годом проверят безопасность школ

ТЮМЕНЬ, 18 авг - РИА Новости. Учебные заведения Учебные заведения Тюменской области в преддверии нового учебного года проверят на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Такое решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, которое в режиме видео-конференц-связи провел губернатор области Александр Моор

Как сообщила на заседании замглавы регионального департамента образования и науки Ирина Конончук, в рамках подготовки к Дню знаний уже проведены пожарно-профилактические обследования учреждений образования, организована проверка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции. Дополнительно обследуют автобусы, которые перевозят детей. В рамках акции "Внимание, дети!" перед началом учебного года будут проведены проверки состояния дорожных знаков и разметки около образовательных организаций.

Участники заседания также выработали дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в регионе, в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что помещения для голосования всех 815 избирательных участков, расположенных на территории муниципалитетов, будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Ведется работа по обеспечению наиболее крупных избирательных участков резервными источниками электропитания и резервными помещениями для голосования.