Яблочный спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Преображение Господне, или Яблочный спас, в 2020 году в России отмечается 19 августа. Что можно и чего нельзя делать в этот день, история праздника и традиции, его приметы, обряды и обычаи, а также поздравления с ним и другие интересные факты - в материале РИА Новости.

Яблочный спас 2020

Яблочный спас – самый известный из череды больших праздников, во время которых верующие освящают плоды нового урожая. Всего их три. Они посвящены Иисусу Христу.

Первый спас – медовый. Его отмечают 14 августа. В церковном календаре праздник назван Происхождением честных древ Животворящего Креста. По традиции в этот день освящают мед.

Второй, Яблочный, приходится на Преображение Господне. Это один из двунадесятых праздников – двенадцати самых важных дат церковного календаря. Каждая из них посвящена определенному эпизоду из жизни Спасителя или Богородицы. Яблочным он называется потому, что в него принято освящать яблоки.

А третий – хлебный (или ореховый). Верующие отмечают его 29 августа, это день Нерукотворного образа Христа. В праздник принято освящать зерно и орехи.

История праздника

О Преображении Господнем подробно рассказывает Евангелие. Согласно Писанию, однажды Спаситель взял помолиться троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и взошел с ними на гору Фавор.

"И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были (пророки – прим.ред.) Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним", - свидетельствует евангелист Лука.

Когда явившиеся чудесным образом пророки стали исчезать, Петр воскликнул: "Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил".

Под кущами имеются в виду шалаши. Дело в том, что это событие пришлось на дни иудейского праздника Суккот. Евреи, в память о странствиях своего народа после исхода из Египта, строят за пределами своих домов специальные шатры. В них они едят и ночуют. Именно такой навес и предложил установить апостол Петр.

"Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели", - пишет Лука.

В память об этом событии и был установлен праздник. Согласно богословскому толкованию, тогда были явлены два естества Иисуса Христа – человеческое и божественное. Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь преобразился "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего" и будущее второе пришествие Спасителя на Землю "на облаках во славе с ангелами".

Когда отмечается

По преданию, этот христианский праздник верующие стали отмечать с IV века. Изначально у него не было четкой даты. Примерно с VII века православные верующие стали отмечать его 19 августа. Из года в год дата празднования не меняется.

А у католиков эта дата вошла в календарь лишь в XV веке. Они празднуют ее 6 августа.

Как празднуют Яблочный спас

Преображение Господне отличается торжественностью. Духовенство в храмах служит в белых облачениях – символ "фаворского света".

А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. А затем он их окропляет святой водой.

Хотя по уставу в этот день положено освящать виноград. Для него предусмотрена специальная молитва.

"Но в Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не вызревает к этому времени, в праздник Преображения Господня освящаются яблоки. При этом яблоки, как бы заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — "На освящение начаток овощей (плодов)", - делает исключение церковный устав.

Что можно и чего нельзя делать

Считается, что в Яблочный спас, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако верующие нередко задают вопрос о том, можно ли в этот день в принципе работать. Священники отмечают, что строгих запретов на этот счет нет, особенно если работу нельзя отложить.

А вот, например, свадьбы в этот день не принято играть. Дело в том, что на двунадесятые праздники, к которым относится и Преображении, в храмах не венчают. Однако если люди не церковные, то бракосочетание в эти дни, как говорят священнослужители – их личное дело.

Самое главное в праздник Преображения – прийти на службу в храм, помолиться дома и вспомнить вместе с единоверцами об этом евангельском событии.

По словам представителей духовенства, нет ничего страшного в том, если человек не будет в этот день освящать яблоки и другие фрукты. Главное – участие в церковной молитве. Кроме того, в этот день можно пойти на кладбище и почтить память усопших родственников. Однако обычай класть освященные яблоки на могилы священники называют суеверием.

Традиции и приметы

Помимо церковной традиции освящать плоды нового урожая, есть немало народных обычаев и примет.

В старину после освящения яблок было принято печь пироги. Ими угощали родственников и соседей.

А девушки в этот день, разговляясь яблоками, приговаривали: "Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!". Считалось, что благодаря этому заговору появится суженый.

Также на Яблочный спас внимательно смотрели на погоду. Считалось, что если этот день выдался холодным, то и январь будет суровым.

Есть еще множество других примет на праздник Преображения: "Каков день на второй Спас, таков и Покров (14 октября – прим.ред.)". Или: "Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму".

Яблочный спас в живописи и литературе

Этот праздник издревле на Руси был одним из самых почитаемых. Поэтому ему посвящено множество произведений русского искусства.

Празднику посвящал свои творения известный русский художник Борис Кустодиев. Его самое известное произведение живописи на эту тему – "На террасе".

© Борис Кустодиев Картина "На террасе" (1906) © Борис Кустодиев Картина "На террасе" (1906)

Праздничные традиции этой даты обыгрывает и другой знаменитый живописец Исаак Левитан на картине "Цветущие яблони".

О празднике писали Лев Толстой в "Войне и мире", Федор Достоевский в "Бесах". Особенно знаменитыми являются рассказы Ивана Бунина "Антоновские яблоки" и Ивана Шмелева "Яблочный спас".

Поздравления

Каких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. В церквях можно услышать: "Поздравляю с праздником Преображения Господня!". А между собой верующие обычно говорят: "С Яблочным спасом!" Или чаще просто: "С праздником!"

Однако Яблочному Спасу посвящено немало стихов и присказок. Ими тоже принято поздравлять друг друга: