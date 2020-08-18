Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", — сказала Маргарита Захарова суду.

Она рассказала, что у них была дружная семья, Сергей работал, занимался спортом, вел здоровый образ жизни и всегда с удовольствием проводил время с родней. Переживать эту утрату тяжело, добавила Захарова.

Сегодня в суде допросят всех потерпевших: двух сыновей погибшего, вдову и родного брата. Однако в их число суды двух инстанций отказались включить Ирину Стерхову, которая утверждала, что они с Захаровым прожили 20 лет, вместе отдыхали, имели общих друзей.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Пока что артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.