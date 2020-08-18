Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575935372.html
Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей
Вдова погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова считает Михаила Ефремова убийцей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714227_0:0:848:478_1400x0_80_0_0_77bb5bdce9ae77a5934f0df80e33fc48.jpg
https://ria.ru/20200818/1575930655.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714227_0:0:848:478_1400x0_80_0_0_77bb5bdce9ae77a5934f0df80e33fc48.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714227_187:0:827:480_1400x0_80_0_0_ebbc9ed58f9c579e5541f8097e42cfb1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714227_267:0:747:480_1400x0_80_0_0_9b41e48f8ea0bd67f285d322b12419ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

13:58 18.08.2020 (обновлено: 14:28 18.08.2020)
0
© Фото : Пресс-служба Таганского судаАктер Михаил Ефремов в суде
Актер Михаил Ефремов в суде
© Фото : Пресс-служба Таганского суда
Актер Михаил Ефремов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вдова погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова считает Михаила Ефремова убийцей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", — сказала Маргарита Захарова суду.
Она рассказала, что у них была дружная семья, Сергей работал, занимался спортом, вел здоровый образ жизни и всегда с удовольствием проводил время с родней. Переживать эту утрату тяжело, добавила Захарова.
Сегодня в суде допросят всех потерпевших: двух сыновей погибшего, вдову и родного брата. Однако в их число суды двух инстанций отказались включить Ирину Стерхову, которая утверждала, что они с Захаровым прожили 20 лет, вместе отдыхали, имели общих друзей.
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 13:01
Сын погибшего в ДТП Захарова не считает видео от Ефремова извинением
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Пока что артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
000000
Обсудить 0
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала