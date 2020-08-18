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Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей
Вдова погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова считает Михаила Ефремова убийцей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:58
2020-08-18T14:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Вдова погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова
считает Михаила Ефремова
убийцей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы
.
"Какое отношение к Ефремову? Это убийца", — сказала Маргарита Захарова суду.
Она рассказала, что у них была дружная семья, Сергей работал, занимался спортом, вел здоровый образ жизни и всегда с удовольствием проводил время с родней. Переживать эту утрату тяжело, добавила Захарова.
Сегодня в суде допросят всех потерпевших: двух сыновей погибшего, вдову и родного брата. Однако в их число суды двух инстанций отказались включить Ирину Стерхову, которая утверждала, что они с Захаровым прожили 20 лет, вместе отдыхали, имели общих друзей.
ДТП с участием Ефремова
произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Пока что артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.