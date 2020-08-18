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Горох, яйца и семечки: финские ученые узнали, как бороться с похмельем
Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может уменьшить симптомы похмелья, следует из исследования ученых Университета Хельсинки и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:54
2020-08-18T15:30
открытия - риа наука
хельсинки
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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открытия - риа наука, хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости.
Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может уменьшить симптомы похмелья, следует из исследования ученых Университета Хельсинки
и Университета Восточной Финляндии, опубликованного во вторник.
L-цистеин входит в значительных количествах в состав таких продуктов, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.
Эксперимент заключался в том, что одна группа волонтеров с признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, другая употребляла плацебо. Доза алкоголя составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека, который употреблялся в течение трех часов.
У испытуемых также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови. В дополнение к этому они заполняли анкеты на следующее утро после употребления алкоголя, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.
"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу", — утверждают ученые.
Это первое исследование в мире, в котором обнаружено, что простая аминокислота, такая как L-цистеин, уменьшает симптомы похмелья, сообщает Университет Хельсинки.