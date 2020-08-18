Горох, яйца и семечки: финские ученые узнали, как бороться с похмельем

ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может уменьшить симптомы похмелья, следует из исследования ученых Университета Употребление продуктов с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может уменьшить симптомы похмелья, следует из исследования ученых Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии, опубликованного во вторник.

L-цистеин входит в значительных количествах в состав таких продуктов, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

Эксперимент заключался в том, что одна группа волонтеров с признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, другая употребляла плацебо. Доза алкоголя составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека, который употреблялся в течение трех часов.

У испытуемых также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови. В дополнение к этому они заполняли анкеты на следующее утро после употребления алкоголя, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.

"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу", — утверждают ученые.