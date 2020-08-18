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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575934803.html
Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть республику
Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, желающих покинуть республику, заявил заместитель министра иностранных дел Польши... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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Похоже в ближайшие недели мы увидим бегство всей верхушки оппузиционеров. Не для простых же смертных белорусов, такие привилегии готовят.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире

Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть республику

13:50 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, желающих покинуть республику, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

"Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу", - сказал Пшидач.

"Есть примеры людей, которые в последние дни обращались за такой помощью и такую поддержку получили", - добавил он.
Замминистра подчеркнул, что это "не может быть призывом, а только гарантией на случай проблем".
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
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Похоже в ближайшие недели мы увидим бегство всей верхушки оппузиционеров. Не для простых же смертных белорусов, такие привилегии готовят.
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