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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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В МВД Белоруссии прокомментировали награждение силовиков
Материалы на награждение сотрудников внутренних дел Белоруссии направили задолго до выборов главы государства, еще в марте, сообщило МВД республики в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:08
министерство здравоохранения белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство здравоохранения белоруссии, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии прокомментировали награждение силовиков

13:48 18.08.2020 (обновлено: 14:08 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Материалы на награждение сотрудников внутренних дел Белоруссии направили задолго до выборов главы государства, еще в марте, сообщило МВД республики в Telegram-канале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Документ опубликовано во вторник на портале правовой информации. Указ о награждении "за образцовое исполнение служебных обязанностей" содержит 25 страниц и был подписан 13 августа.
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Как заявили в МВД Белоруссии, "не выбирая выражений, некоторые телеграм-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел медалью "За безупречную службу".
"Спешим прокомментировать! Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы", - пояснили в ведомстве.
В МВД Белоруссии также добавили, что медалью "За безупречную службу" награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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