https://ria.ru/20200818/1575933969.html
Эксперты назвали самый популярный у россиян курорт в Турции
Аланья стала самым популярным у россиян турецким курортом летнего сезона-2020, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:58
2020-08-18T13:58
туризм
курорт
туризм
отели
туристы
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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https://ria.ru/20200810/1575439238.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курорт, туризм, отели, туристы, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Аланья стала самым популярным у россиян турецким курортом летнего сезона-2020, сообщает
АТОР.
В турецкой прессе появились прогнозы о том, что 40-45 процентов туристов выберут в этом году Кемер. Однако данные российских туроператоров говорят о том, что по количеству бронирований у россиян лидирует Аланья.
"В аналогичном периоде прошлого года отели Кемера также занимали третье место по предпочтениям гостей. Ситуация по приоритету Аланьи сохраняется и на бронирования в глубину – на октябрь, ноябрь и декабрь. Однако более точные данные можно будет вывести только в конце сезона", – рассказали в пресс-службе одной из компаний.
В продажах другой — первое место также занимает Аланья, затем спрос распределен равномерно между Белеком, Кемером и Сиде.
Согласно данным шести крупных туроператоров, Кемер занимает второе место по популярности.
Эксперты отмечают, что после периода ограничений и карантина российские туристы выбирают место отдыха, в первую очередь, по его стоимости. И отели Аланьи благодаря демократичным ценам сейчас самые востребованные у наших соотечественников. Россиян не отпугивает даже длительный, по сравнению с другими курортами Анталийского побережья, трансфер из аэропорта Антальи.
Сейчас в Аланью можно купить пакетный тур с вылетом в августе в трехзвездочный отель на первой линии и питанием по системе "все включено" за 35-38 тысяч рублей на двоих (включая также авиаперелет, трансфер и медстраховку), а в отель пять звезд – от 48 тысяч рублей за двоих.