Эксперты назвали самый популярный у россиян курорт в Турции

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Аланья стала самым популярным у россиян турецким курортом летнего сезона-2020, Аланья стала самым популярным у россиян турецким курортом летнего сезона-2020, сообщает АТОР.

В турецкой прессе появились прогнозы о том, что 40-45 процентов туристов выберут в этом году Кемер. Однако данные российских туроператоров говорят о том, что по количеству бронирований у россиян лидирует Аланья.

"В аналогичном периоде прошлого года отели Кемера также занимали третье место по предпочтениям гостей. Ситуация по приоритету Аланьи сохраняется и на бронирования в глубину – на октябрь, ноябрь и декабрь. Однако более точные данные можно будет вывести только в конце сезона", – рассказали в пресс-службе одной из компаний.

В продажах другой — первое место также занимает Аланья, затем спрос распределен равномерно между Белеком, Кемером и Сиде.

Согласно данным шести крупных туроператоров, Кемер занимает второе место по популярности.

Эксперты отмечают, что после периода ограничений и карантина российские туристы выбирают место отдыха, в первую очередь, по его стоимости. И отели Аланьи благодаря демократичным ценам сейчас самые востребованные у наших соотечественников. Россиян не отпугивает даже длительный, по сравнению с другими курортами Анталийского побережья, трансфер из аэропорта Антальи.