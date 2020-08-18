Глава Минздрава Белоруссии опроверг сообщения, что скорые возили милицию

"Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", — говорится в открытом письме министра, опубликованном на портале tut.by.

Караник также призвал предъявить "иные факты", если они есть, и пообещал разобраться в ситуации. "Потому что даже предположение того, что в машине скорой помощи могут находиться представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо", — подчеркнул он.