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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575933889.html
Глава Минздрава Белоруссии опроверг сообщения, что скорые возили милицию
Сотрудники милиции не ездили на автомобилях скорой помощи к местам, где проходили протесты, заявил глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:07
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
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Верить человеку , который сначала скрывал статистику по коронавирусу, а потом у него 3 недели ровно по 850-950 каждый день заболевало , такого феномена я еще ни в одной стране не видел
36
Батьке конец, интересно , а наш император полами ему руку , а то ведь ненароком и его в Путину утянет .
31
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, в мире

Глава Минздрава Белоруссии опроверг сообщения, что скорые возили милицию

13:42 18.08.2020 (обновлено: 14:07 18.08.2020)
3490
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник возле здания министерства здравоохранения в Минске
Министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник возле здания министерства здравоохранения в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Сотрудники милиции не ездили на автомобилях скорой помощи к местам, где проходили протесты, заявил глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник.
"Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", — говорится в открытом письме министра, опубликованном на портале tut.by.
Караник также призвал предъявить "иные факты", если они есть, и пообещал разобраться в ситуации. "Потому что даже предположение того, что в машине скорой помощи могут находиться представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо", — подчеркнул он.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
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Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По информации МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Верить человеку , который сначала скрывал статистику по коронавирусу, а потом у него 3 недели ровно по 850-950 каждый день заболевало , такого феномена я еще ни в одной стране не видел
18 августа, 14:04
Maks Zhyka
21101112
Батьке конец, интересно , а наш император полами ему руку , а то ведь ненароком и его в Путину утянет .
18 августа, 13:57
freizdorf
9201118
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