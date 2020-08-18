https://ria.ru/20200818/1575933483.html
Сябитова рассказала о десятилетнем воздержании
Ведущая программы "Давай поженимся" ("Первый канал"), сваха Роза Сябитова раскритиковала новый роман блогерши Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее дне... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:41
2020-08-18T13:47
екатерина диденко
шоу-бизнес
роза сябитова
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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екатерина диденко, шоу-бизнес, роза сябитова
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Ведущая программы "Давай поженимся" ("Первый канал"), сваха Роза Сябитова
раскритиковала новый роман блогерши Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее дне рождения в бассейне с сухим льдом.
По ее словам, сама она год держала траур по покойному супругу. Ее новый мужчина вообще появился только через десять лет после смерти мужа.
"Это были 1990-е. Какой секс?! Тут жрать нечего было, на четырех работах пахала, а ночью мыла полы в метро. Какой тут мужчина?!" — рассказала она порталу Sobedednik.ru
.
Сябитова пояснила, что не хотела повторно выходить замуж, пока не вырастут дети.
"Отец — величина постоянная, отчим — переменная. Я не хотела подвергать своих детей риску, ведь проблема отчимов и пасынков или падчериц всегда актуальна!", — добавила она.
Муж Екатерины Диденко
погиб в феврале в одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.
Спустя несколько месяцев блогерша представила своего нового молодого человека. Имя и лицо избранника она тщательно скрывает, но мужчина присутствует практически на всех ее фото и видео. Подписчиков удивило, что женщина так быстро забыла покойного мужа.
В ответ Диденко заявила, что очень скучает по супругу, однако понимает, что его уже не вернуть. Она также отметила, что не понимает скорбь "для галочки"