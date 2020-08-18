Сябитова рассказала о десятилетнем воздержании

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся" ("Первый канал"), сваха Ведущая программы "Давай поженимся" ("Первый канал"), сваха Роза Сябитова раскритиковала новый роман блогерши Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее дне рождения в бассейне с сухим льдом.

По ее словам, сама она год держала траур по покойному супругу. Ее новый мужчина вообще появился только через десять лет после смерти мужа.

"Это были 1990-е. Какой секс?! Тут жрать нечего было, на четырех работах пахала, а ночью мыла полы в метро. Какой тут мужчина?!" — рассказала она порталу Sobedednik.ru

Сябитова пояснила, что не хотела повторно выходить замуж, пока не вырастут дети.

"Отец — величина постоянная, отчим — переменная. Я не хотела подвергать своих детей риску, ведь проблема отчимов и пасынков или падчериц всегда актуальна!", — добавила она.

Муж Екатерины Диденко погиб в феврале в одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.

Спустя несколько месяцев блогерша представила своего нового молодого человека. Имя и лицо избранника она тщательно скрывает, но мужчина присутствует практически на всех ее фото и видео. Подписчиков удивило, что женщина так быстро забыла покойного мужа.