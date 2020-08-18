Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575933483.html
Сябитова рассказала о десятилетнем воздержании
Ведущая программы "Давай поженимся" ("Первый канал"), сваха Роза Сябитова раскритиковала новый роман блогерши Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее дне... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:47
екатерина диденко
шоу-бизнес
роза сябитова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
https://ria.ru/20200703/1573872249.html
https://ria.ru/20200809/1575558741.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:7:2712:2041_1400x0_80_0_0_2f0473b7c1b76d4884387ba85af94281.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_332:0:2380:2048_1400x0_80_0_0_9dda2ed68e8c6b741f00e8bbcb81eb06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина диденко, шоу-бизнес, роза сябитова

Сябитова рассказала о десятилетнем воздержании

13:41 18.08.2020 (обновлено: 13:47 18.08.2020)
1836
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся" ("Первый канал"), сваха Роза Сябитова раскритиковала новый роман блогерши Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее дне рождения в бассейне с сухим льдом.
По ее словам, сама она год держала траур по покойному супругу. Ее новый мужчина вообще появился только через десять лет после смерти мужа.
Телеведущая Роза Сябитова
3 июля, 20:06
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
"Это были 1990-е. Какой секс?! Тут жрать нечего было, на четырех работах пахала, а ночью мыла полы в метро. Какой тут мужчина?!" — рассказала она порталу Sobedednik.ru.
Сябитова пояснила, что не хотела повторно выходить замуж, пока не вырастут дети.
"Отец — величина постоянная, отчим — переменная. Я не хотела подвергать своих детей риску, ведь проблема отчимов и пасынков или падчериц всегда актуальна!", — добавила она.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
9 августа, 19:38
Блогершу, чей муж погиб на вечеринке, затравили из-за нового романа
Муж Екатерины Диденко погиб в феврале в одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.
Спустя несколько месяцев блогерша представила своего нового молодого человека. Имя и лицо избранника она тщательно скрывает, но мужчина присутствует практически на всех ее фото и видео. Подписчиков удивило, что женщина так быстро забыла покойного мужа.
В ответ Диденко заявила, что очень скучает по супругу, однако понимает, что его уже не вернуть. Она также отметила, что не понимает скорбь "для галочки"
351002
Обсудить 0
Екатерина ДиденкоШоу-бизнесРоза Сябитова
Рекомендуем
Женщина в парандже
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
Светлана Тихановская
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Женщины с колясками в Грачевском парке
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Российские рубли
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Самолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
Белоруссия начала патрулировать границы истребителями
Невеста
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Сечин подарил Путину бутылку с нефтью
Сечин подарил Путину бутылку нефти
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Кадр видео из выпуска программы Смак Андрея Макаревича
Макаревич показал молодую жену
Работа УМВД России
Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство
Капитуляция войск Квантунской армии
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Кадр из фильма День сурка
Вам повторить? "Палм-Спрингс" и другие фильмы с временной петлей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния